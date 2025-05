Leo Rizzi, cantante: «Compongo música sin que tenga restricciones de edad»

Leo Rizzi llega por primera vez a Canarias, donde ofrecerá dos conciertos, en Tenerife y Gran Canaria. Actuará en el Paraninfo de la ULL el sábado 24 de mayo, a partir de las 21:00 horas. El cantante presentará su trabajo Pájaro Azul, lanzado el año pasado, acompañado de toda su banda.

Acaba de llegar de aterrizar en España tras presentar su música en México. ¿Cómo ha sido la experiencia de actuar ante el público latinoamericano?

Ha sido muy guay. Me parece muy divertido que el disco se esté compartiendo tanto y darme cuenta de que al otro lado del charco también hay gente que lo escucha y que el público de allí cante todas las canciones en los conciertos. Me parece algo muy especial poder vivir esto por primera vez porque, aunque había estado de gira por Latinoamérica, lo de México ha sido diferente. La gente allí es muy cariñosa.

Pájaro Azul cuenta con canciones que usted ha tildado de «muy personales». ¿Le ha sorprendido precisamente que al presentarlas en escenarios tan variados como los de España o el extranjero lleguen tan bien al público?

Mientras componía y daba forma al concepto del disco tenía muy presente al público ante el que iba a presentar esas canciones. El público del otro lado del charco, y si no me han engañado, también el de Canarias, es muy sentido y pasional. Allí la gente vive mucho la música, las letras y las melodías porque son muy románticos. Creo que es muy importante tener en cuenta esos factores que definen cada lugar y que además coinciden con mi forma de ser. Yo sé qué parte de mí conecta con qué lugares y por eso trato de jugar con ellas.

Tras el lanzamiento de este primer trabajo de larga duración, ¿cree que el futuro de su carrera musical está precisamente en esta esfera tan personal?

Yo creo que una de las cosas más importantes para un artista es la búsqueda de un sonido personal y que eso precisamente nos motiva a seguir componiendo. Creo que cada disco va a ser una exploración, aunque no sé de qué tipo concretamente, pero seguro que va a reflejar el periodo que esté viviendo en ese momento. En este caso, Pájaro Azul ha sido una mirada retrospectiva a los años 2000, cuando el pop, sobre todo el anglosajón, estaba tan de moda. Me apetecía hacer ese guiño a los grupos de entonces. De cara a los próximos trabajos, creo que buscaré otro universo y me sumergiré en él para encontrar la inspiración, aunque sé que lo interesante para mí es fusionar cosas que me gustan y traerlas al contexto actual. Lo que puedo adelantar de mi próximo trabajo es que tendrá menos condicionantes y dejaré que la creatividad fluya mucho más.

«La música tiene muchas funciones, y una de ellas es la de pasarlo bien en grupo»

Precisamente esa fusión de estilos hace también que su público sea de lo más variado.

Cuando empecé en la música, no sabía qué tipo de público iba a ir a mis conciertos y me sorprendió descubrirlo porque eran personas de todas las edades, desde chavales de 12 años, hasta gente de 65. La música llega a gente sin ninguna restricción de edad, y la mía en concreto no se dirige a ningún nicho. Creo que también tiene que ver con que no compongo la música pensando en un solo contexto, sino que me inspiro en varios.

¿Qué suponen los directos para su proyecto?

Precisamente con este disco he pensado mucho en los directos y en cómo iba a manifestar esa música que estaba componiendo. Creo que ha sido algo muy importante porque ahora los directos están siendo increíbles y las canciones están tomando sentido encima del escenario. También es cierto que, de cara al próximo trabajo, trataré de pensar al revés: me centraré en crear la música y luego ya veré cómo compartirla. Me parece otra manera interesante y que me limita menos a la hora de dar rienda suelta a la creación.

Leo Rizzi durante una actuación. / El Día

Pájaro Azul es su primer trabajo de larga duración y no contento con ello, ha decidido ampliar aún más ese disco. ¿Cómo surgió esa idea de seguir trabajando sobre este proyecto?

Surgió porque tenía la necesidad de seguir sacando material que ya tenía compuesto para este proyecto. Me gustaba la idea de poder continuar ampliando el proyecto con conversiones en directo sobre mis canciones favoritas del álbum, y tocarlas con toda la banda para poder capturar la sensación del directo. Estoy muy feliz con la acogida.

Y también ha sido la excusa perfecta para juntarse con amigos y compañeros de profesión y realizar colaboraciones…

Creo que la música tiene muchas funciones, y una de ellas es la de pasarlo bien en grupo. Creo que los conciertos son también una prueba de ello.

¿Qué directo tiene preparado para sus conciertos en Canarias?

Trato que mis directos sean similares allá donde voy para que todo el mundo pueda disfrutar de lo mismo, pero también depende del formato de concierto. La propuesta con la que llego a Canarias es la misma con la que he volado a México.