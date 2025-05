Santa Cruz de Tenerife acoge el rodaje de la nueva película de Gael García Bernal y Noomi Rapace

El Espacio Cultural El Tanque, el antiguo depósito de combustible de la refinería reconvertido en sala de exposiciones y conciertos gestionado por el Gobierno de Canarias, acoge desde este lunes 19 de mayo y hasta este miércoles día 21 parte de los trabajos de filmación de la ópera prima de la directora y guionista María Martínez Bayona. En el reparto de la cinta figuran, entre los intérpretes principales, el mexicano Gael García Bernal, Noomi Rapace y Rebecca Hall.

Desde finales de abril

La cinta, titulada The end of it, es el primer largometraje de esta cineasta española y se rueda en Tenerife, según ha trascendido, desde finales del pasado mes de abril. Gael García Bernal, ganador de un Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle, es un rostro habitual en películas de países como Estados Unidos, Argentina, Francia o España y entre sus producciones más conocidas figuran cintas como Amores perros o Y tu mamá también. También puso su voz para la película de animación Coco.

Otros actores

Noomi Rapace, por su parte, es una actriz sueca muy conocida por su interpretación de Lisbeth Salander en las adaptaciones de la saga Milenium: Hombres que odian a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Rebecca Hall (The Studio) y Beanie Feldstein (Súper empollonas) completan el grupo de protagonistas de esta película de ciencia ficción.

Además, en el reparto también figuran Susan Wokoma (Cheaters), Pål Sverre Hagen (Uno tras otro), Kristine Kujath Thorp (Sick of Myself) y David Verdaguer (La casa).

Sinopsis

Tal y como adelantan algunos medios especializados, The End Of It se ambienta en un futuro cercano en el que el envejecimiento tiene cura y la muerte es opcional: "Claire (Hall) es una provocativa artista que está a punto de cumplir 250 años y decide que ya ha tenido suficiente: quiere morir. Su decisión provoca conflictos con su marido (García Bernal), su hija (Rapace) y su asistente de inteligencia artificial (Feldstein), revelando la humorística complejidad de sus relaciones. A medida que Claire utiliza su inminente muerte para reclamar su papel como artista, se ve obligada a enfrentarse a lo que realmente significa morir, vivir y el desordenado absurdo de todo ello".