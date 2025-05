Un documental descubre el patrimonio artístico de Flandes en Tenerife

Los canarios tienen una nueva oportunidad de desentrañar los secretos del arte flamenco en el Archipiélago gracias a la presentación del documental Tenerife y Flandes: el arte y la fe, una producción audiovisual de la Fundación Canaria de Arte Flamenco que se podrá ver el martes 20 de mayo, en el Espacio Cultural de la Fundación CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 19:00 horas. Se trata de una producción de algo menos de 30 minutos en la que se ha venido trabajando durante seis meses.

El miembro del Patronato de la Fundación Canaria de Arte Flamenco, Agustín Guimerá, explica que este nuevo contenido es, en cierta forma, una continuación del documental presentado el año pasado sobre La Palma y Flandes y busca «incidir una vez más en el legado histórico-artístico de Canarias». Indica que, en el caso de Tenerife, existen más de un centenar de obras catalogadas y localizadas, fundamentalmente en manos de la Iglesia ya que en el pasado fueron donaciones piadosas.

Viaje filmado

Tenerife y Flandes: el arte y la fe realiza un recorrido por la escultura y la pintura y se han realizado grabaciones en diferentes puntos de la Isla, como Garachico, Los Realejos, La Orotava, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, donde se pueden contemplar en la actualidad obras de gran calidad artística. Además de filmar estas piezas de arte, el documental también incluye entrevistas a personalidades vinculadas al patrimonio eclesiástico de Canarias, así como empresarios de bodegas, por ejemplo, para abordar la realización del vino con el comercio con Flandes en el pasado. A todo ello se suma la grabación de paisajes tinerfeños, edificios eclesiásticos y casas particulares que durante mucho tiempo han albergado estas obras.

Este documental se lanza en español con subtítulos en español y en inglés «con el objetivo de darle una dimensión nacional e internacional inmediatamente», expresa Guimerá quien añade que, además de en la presentación oficial en la Fundación CajaCanarias, este documental también se podrá ver a través del canal de Youtube de la Fundación Canaria de Arte Flamenco, donde ya se pueden contemplar los otros vídeos que han presentado hasta el momento, tanto documentales como conferencias organizadas el pasado. En este sentido, Guimerá avanza que esperan poder completar el contenido de este nuevo documental con la organización de alguna jornada de divulgación.

Incluye tomas realizadas con drones dentro de templos como la Catedral de La Laguna

Tomás Van de Walle también forma parte del Patronato de la Fundación Canaria de Arte Flamenco, que desarrolla su labor de difusión del patrimonio artístico desde unos dos años y medio. Destaca que estas obras de arte se encuentran sobre todo en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde se pueden encontrar pinturas y esculturas en iglesias y colecciones privadas. También existen numerosos objetos domésticos que poco a poco se van descubriendo.

Fragmento del ‘Tríptico de Nava’ (3) depositado en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, una de las principales piezas de arte flamenco en la Isla. / Pieter Coecke van Aelst

«Y seguimos descubriendo patrimonio, como losas sepulcrales traídas desde Flandes», indica Van de Walle, quien llama la atención sobre la importante relación existente entre Flandes y Canarias. «Es una historia muy desconocida para la sociedad canaria por lo que creemos importante descubrir e identificar a los autores de las piezas y valorar todo este patrimonio», expresa el miembro del Patronato, quien señala la necesidad de trabajar mano a mano con las administraciones públicas para garantizar la conservación de todas esas obras de arte.

Tomás Van de Walle habla de la importancia de las creaciones audiovisuales que está desarrollando la Fundación puesto que «nos permite difundir lo que hacemos y la importancia de este patrimonio al público y, sobre todo, provocar el debate entre los estudiosos porque aún nos queda mucho por aprender y conocer», reflexiona.

El documental

El cineasta Roberto Ríos se ha encargado de elaborar el documental Tenerife y Flandes: el arte y la fe que, afirma, le ha permitido descubrir la importante relación del arte flamenco con Canarias. «He querido contar con verdaderos expertos en este tema que sean capaces de trasladar esa información al gran público, para que sean capaces de entender de lo que hablamos, o al menos iniciarse en ello», relata el director.

Roberto Ríos durante la grabación del documental. / El Día

No obstante, Ríos no ha querido renunciar a la espectacularidad en el documental y por eso no ha dudado en grabar con drones dentro de la Catedral de La Laguna, en el Santuario del Cristo o en la iglesia de Icod de los Vinos.