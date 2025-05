Literatura en movimiento

Jean-Georges Noverre, bailarín y profesor de danza parisino, teórico del ballet de acción y creador del ballet moderno, vino al mundo un 29 de abril de 1727; fue amigo de Voltaire, Federico II el Grande, David Garrick quien lo bautizo como «el Shakespeare de la danza» (aunque nosotros podríamos decir que es un Lope, un Calderón, un Cervantes, una Caro Maillén, María de Guevara). Entre sus celebérrimos ballets cabe destacar La Toilette de Vénus, La mort d’Ajax, Le Jugement de Paris, Jason y Médée, Les Horaces. Pyotr Gusev, maestro de ballet ruso de Leningrado (hoy San Petersburgo), sugirió crear un día para esta manifestación artística a la que dedicó su vida y como respuesta el Comité Internacional de Danza en 1982 eligió la fecha del natalicio del citado bailarín francés. Por ello, el pasado 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza.

De forma innata bailamos desde chiquititos a lo largo de nuestra vida, especialmente en actos sociales. Ahora bien ¿es lo mismo bailar que danzar? En ambas acciones ejecutamos movimientos con el cuerpo; en nuestra vida cotidiana como puede ser en una fiesta o en casa bailamos con movimientos libres de tal manera que pasamos un buen rato; sin embargo, al hacer danza o danzar ejecutamos movimientos, esta vez con una coreografía diseñada que requiere quizá más estudio, entrenamiento, constancia y disciplina. Sucintamente, el baile es una forma libre de expresión a través de los movimientos del cuerpo de forma rítmica y no sujeta a regla; la danza es un arte estructurado y se da a partir de una formación, de una práctica, de lectura, de estudios de investigación. En el baile (acción natural innata) no importa tanto la forma de ejecución sino del disfrute. La danza es una manifestación artística corporal con movimientos técnicos, específicos nutridos de una disciplina dirigida por el ritmo que narra por medio del lenguaje corporal una historia a través de una coreografía estudiosamente armada. Por todo lo anterior, nos permitimos definir la danza como Literatura en movimiento. Este es nuestro concepto.

En líneas generales al pensar en clases de danza lo asociamos a las niñas y de su práctica a temprana edad. Por fortuna, cada vez más niños y varones adultos reciben formación en las academias, pero qué pasa si la danza llega a tu vida en la edad adulta. Parece que ha pasado tu tiempo en especial si nunca has hecho danza. No es cierto. La danza al igual que cualquier manifestación artística puede llegarte en cualquier momento de tu vida. Aparte de las ventajas que nos aportan a nuestro bienestar tan aconsejadas por los sanitarios somos nosotros los que, aunque no tengamos una base de formación clásica, debemos saber que la elegancia en los movimientos se puede no tener, pero se obtiene, que todo se aprende, que de una clase de danza siempre se sale mejor de cuando se entra; eso es lo importante, esa transformación mental y física que experimentamos puesto que ir a una clase de danza no es solo un acto social es algo más: tienes una relación con tu cuerpo, con tu pensamiento, con tu ritmo, con tus compañeros en donde tu ego no importa nada, solo importa el resultado de equipo y para ello existe un doble trabajo, esto es, centrarte en ti mismo y tener en cuenta a los compañeros como amigos, hermanos de viaje; no importa si no tienes cualidades, habrá gente que tenga más y otras menos. Es tu momento del día para ti, de disfrute y de compromiso contigo mismo y con el equipo. Si la danza llega en tu vida adulta casi con seguridad nunca serás probablemente una bailarina famosa, no actuarás en los mejores teatros internacionales ni serás reconocida por la calle, pero ¿qué importa eso? Lo primordial es el proceso y progreso en tu persona; no serás una bailarina famosa o bailarín pero serás bailarina, serás bailarín.

El disfrute de la danza posee varias opciones, no solo ejecutándola. En este punto nos gustaría destacar la importancia de los programadores ya que es fundamental ser un espectador, crear público. Por otro lado, como lectores podríamos en primer lugar, consultar opiniones sobre danza tanto en medios de comunicación como en redes sociales tal y como podemos hacer con el cine, teatro... Podría nombrar a varias personas, pero empecemos por leer a Mercedes L. Caballero, periodista y escritora especializada en danza; en segundo lugar es apetecible la lectura de volúmenes divulgativos como Historia de la danza, Poéticas de creación en danza publicados por la Academia de Artes Escénicas de España, 10 mujeres que pusieron a bailar el mundo de Mercedes L. Caballero ilustrado por Beatriz Aparicio.

No nos podemos olvidar los festivales de danza organizados en diferentes ciudades españolas como Valencia, Barcelona y otras ciudades tanto españolas como en el resto del mundo. Es de justicia valorar la labor Marisol García en el Temudas Fest de Las Palmas de Gran Canaria, de Natalia Medina, bailarina coreógrafa y directora de Masdanza (fundado en 1996). La danza y Canarias le deben mucho. Todo un referente.

Creemos que debemos citar a todas aquellas personas que fomentan la danza en los aficionados dando la oportunidad de mostrar su trabajo coreográfico.

No menos destacables son las escuelas de danza que imparten esta disciplina desde la más tierna infancia hasta las edades más adultas con diferentes estilos y filosofías pedagógicas con el esfuerzo de hacer como mínimo una muestra anual. Nos detenemos un instante en una academia que en 2025 cumple una década. Tres amigos Natalia Ruiz (danza clásica), Álvaro Segura (predanza, ballet y jazz funky), Mingo Ruano (danza moderna, Broadway jazz), capitanean Danza Las Palmas, fruto de la evolución como bailarines y docentes cuyo origen se remonta mucho más atrás. Esta amistad que comparten no solo por su amor a la danza sino también por el enfoque de llevarla a la práctica con sus pupilos hace que conciban este espacio creativo como un espacio familiar, humano en donde todo el mundo es bien recibido.

No encontramos mejor manera de terminar que tomar prestados los versos que se reproducen en la página, un soneto (pedido y concedido el permiso de su autor) del talentoso Álvaro Tato.