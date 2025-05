El DJ Nickodemus explora en Tenerife los ritmos electrónicos de todo el planeta

Con una trayectoria marcada por la fusión de culturas y sonidos, el DJ y productor de origen neoyorquino Nickodemus se ha convertido en una figura clave del dance y la música electrónica alrededor de todo el mundo. Inició su carrera hace ya varias décadas mezclando los discos de su padre con algunos ritmos de hiphop y con el paso del tiempo se ha dedicado a explorar los ritmos de diferentes rincones del mundo, respondiendo así a su deseo de dar con la conexión humana a través de los sonidos.

El próximo sábado día 24 de mayo visitará Tenerife para actuar en el Parque Marítimo de la capital, a donde llega con una propuesta "cien por cien divertida", en la que destacan los ritmos funk "para hacer a la gente feliz y mantener la buena vibra", avanza.

«Empecé mezclando temas de los discos de mi padre con ‘hiphop’ y ‘house’ y descubrí que todo estaba conectado»

Mezcla de sonidos

Precisamente en esta nueva actuación en la Isla volverá a demostrar su gusto por la mezcla de sonidos y estilos. "Siempre me ha gustado mezclar diferentes tipos de zumos", relata el músico estadounidense quien asegura que, desde que tuvo la oportunidad, "tomé canciones de la colección de discos de mi padre y empecé a mezclarlas con mis discos favoritos de hiphop y house y pronto descubrí que los de mi padre eran los ancestros de mis discos nuevos".

El DJ neoyorquino. / El Día

Junto a esas mezclas, sus viajes por el mundo también han influido notablemente en su trabajo. Así, tras todas las primeras veces que actúo en algún lugar o junto a alguno de sus ídolos, Nickodemus destaca el impacto que han tenido para él los lugares donde la gente no tiene tantas oportunidades de acudir a sesiones de DJ y que no se encuentran inscritos en el circuito internacional, "como cuando toqué en Yamena (Chad) o en ciudades remotas de Bielorrusia, Laos o Camboya".

Diversos proyectos

Todo aquello que ha sacudido su vida y su carrera profesional también se ve reflejado en sus trabajos discográficos. Mientras que A Long Engagement fue un homenaje a la música que lo había acompañado a lo largo de toda su vida, ofreciendo temas de aire retro que hacían pensar en sus raíces, en su último álbum, Soul and Science, quiere llamar la atención sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la música. "En casi todas las canciones colaboré con amigos de todo el mundo para celebrar lo único que ocurre cuando personas reales se juntan a hacer música y divertirse. Por eso, amo las fiestas y los festivales. ¿Te imaginas ir a una fiesta con ordenadores y robots? Necesitamos mantener el elemento humano en nuestra música", sentencia.

«Amo las fiestas y festivales; hay que mantener el elemento humano en nuestra música»

Tras varias décadas de trabajo ininterrumpido en el mundo de la música, Nickodemus no ha querido limitarse únicamente a sus sesiones y a la composición de su propia música, sino que además ha dado forma a los sellos Wonderwheel y Turntables on the Hudson. En esta línea, destaca la importancia del "amor" y el "tiempo" invertidos. Mientras que Wonderwheel está más enfocado a la creación de álbumes y las relaciones a largo plazo con los artistas, Turntables on the Hudson surgió como un sello que responde al tiempo y el ambiente de la pista de baile.