Myles Sanko, el ‘hombre del soul moderno’, canta en el Teatro Leal

Nacido en Ghana pero criado en Reino Unido, Myles Sanko es un cantante, compositor y productor de soul y jazz. Estará este sábado 17 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna dentro de la programación del 8 Islas Life Festival, un encuentro cultural que este mes ya ha llevado a figuras como Win Mertens hasta el Auditorio de Tenerife, por poner un ejemplo.

Este recital que ofrecerá en La Laguna –a partir de las 20:30 horas– servirá para presentar a sus seguidores tinerfeños el último de sus discos, Let it Unfold. A Sanko se le conoce como el hombre del soul moderno y lo va a demostrar en este concierto. Let it Unfold significa algo así como «dejarse llevar» y de eso va precisamente su álbum.

«Esa es la esencia del trabajo y, en gran medida, es también mi filosofía personal», explicó el artista. «La vida es un viaje y el crecimiento se logra aceptando el proceso tal y como viene, sin apresurarse. He aprendido a dejar atrás las expectativas y a darme el espacio para evolucionar, tanto musical como personalmente».

La esencia

Letras profundas y melodías sofisticadas son el sello personal de este intérprete, que presume de la libertad que otorga el hecho de poderse encargar de todo el proceso creativo: desde la composición a la producción de un disco. «La libertad es hermosa, puedes seguir tu propia visión sin concesiones».

Pero claro, todo tiene su contrapartida. Esa responsabilidad, confiesa, se siente también «inmensa» cuando se trata de sacar adelante un proyecto de ese calado. «No solo eres el artista, también eres el sello, el representante y el publicista. Hay días agotadores pero la recompensa es saber que cada decisión viene del corazón».

Sonido orgánico

Este disco, continuó explicando, es un reflejo de su trayectoria de la manera más honesta. Es consciente, porque su público se lo ha hecho saber con todo su apoyo, que su música se siente como algo cercano y «orgánico». «Si mi música se siente así y llega a la gente, entonces es que he cumplido con mi deber. Busco la autenticidad en todo lo que creo, sin artificios, solo música soul honesta, de modo que prepárense en Tenerife para una noche de soul profundo, ritmos potentes y una narrativa emotiva».

Para su aparición sobre el escenario del recinto cultural de la lagunera calle Carrera, Sanko ha escogido personalmente a todos los músicos que le acompañan. Siempre lo hace, cada vez que sale de gira. «No solo son talentosos, son como mi familia. Tenemos una profunda conexión musical y respeto mutuo; cada uno aporta algo único y juntos creamos algo más que la suma de nuestras partes».

Quiere probar la cocina canaria

No es la primera vez que toca en las Islas y, de hecho, este músico polifacético estuvo recientemente en el Auditorio Alfredo Kraus y allí colgó, como en casi todos los conciertos de su gira, el cartel de no hay entradas. Él se siente muy agradecido por poder hacer estas visitas. «Me encanta estar en las Islas Canarias; la calidez y la energía de la gente son increíbles. Cada vez que toco allí, siento una conexión genuina. El cariño que me demuestran es inolvidable y tengo muchas ganas de probar la comida local», adelanta.

Pese a que reconoce que las nuevas herramientas –como las redes sociales– son una excelente oportunidad para que los artistas puedan acercarse a su público, el británico alerta de que pueden ser también un arma de doble filo. «Se ejerce mucha presión sobre los creadores para que estén visibles constantemente y creen contenido en lugar de dedicarse a crear solo música», explica. Eso, considera, puede ser muy abrumador. «Creo que es importante encontrar un equilibrio, mantenerte fiel a tu arte y no perderte en el ruido», zanja.