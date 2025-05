La música de baile de los 90 llega a Tenerife

90’s Baby Tenerife traerá a la Isla este fin de semana toda la magia del mejor sonido de la música de baile de la década de los noventa, una experiencia única llena de música, energía y recuerdos que marcaron una época.

Durante tres días, del 16 al 18, el sur de la Isla, en las instalaciones de Hard Rock Hotel y Papagayo Tenerife, acogerá a algunos de los principales exponentes musicales del sonido del fin del pasado milenio. Toda la programación, que contempla más de 20 artistas, y la venta de entradas se puede consultar a través de la web www.90sbabytenerife.com

Cartel

Con una propuesta definida que promete una experiencia incomparable, estos artistas icónicos de los 90 harán revivir las mejores melodías y ritmos de una década que marcó a toda una generación. Nombres como los de Ronan Keating, Ultrabeat, Basshunter y Peter Andre son algunos de los grandes exponentes de esta muestra artística.

Desde actuaciones en vivo hasta sesiones de dj, la propuesta musical es un homenaje a los éxitos más recordados del pop y música de baile de la época, con especial trascendencia de los grandes artistas británicos del género.

El día 16, toda la programación se llevará a cabo en la zona de conciertos del Hotel Hard Rock de Adeje; un día más tarde, toda la actividad se traducirá en una pool party que se desarrollará en esas mismas instalaciones hoteleras, mientras que la jornada de cierre se llevará a cabo en Papagayo Tenerife de Arona.

De Boyzone al éxito en solitario

Ronan Keating saltó a la fama como miembro de la exitosa banda de pop Boyzone en los años 90. El grupo, formado en 1993, alcanzó gran popularidad con múltiples éxitos como No Matter What, Love Me for a Reason y Picture of You.

La banda consolidó su lugar en la historia de la música pop, pero Keating también logró un notable éxito como solista tras la disolución del grupo en 1999. Su primer álbum en solitario, Ronan (2000), fue un éxito comercial, con singles como When You Say Nothing at All, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos y le permitió consolidar su carrera en solitario.

A lo largo de su carrera, Keating ha lanzado varios álbumes y ha ganado numerosos premios, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del pop británico e irlandés. Además de su faceta musical, ha destacado como presentador de televisión y radio, y ha participado en importantes proyectos benéficos.

A lo largo de los años, Keating ha seguido siendo un referente en la música pop y ha mantenido una base de seguidores leales, al tiempo que ha evolucionado como artista, explorando nuevos géneros musicales y colaborando con artistas de diversas vertientes. Su talento, carisma y legado continúan haciendo de él una figura destacada en la industria musical internacional.