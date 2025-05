Un libro recupera la historia de una película clásica sobre Canarias que fue censurada

El profesor titular de Historia del Cine de la Universidad de La Laguna (ULL), Gonzalo Pavés, presentó en TEA Tenerife Espacio de las Artes un libro que recoge su investigación sobre una película prácticamente desconocida. Pese a que se rodó y estrenó en Hollywood en 1934 con un argumento ambientado en Canarias y con un título más que específico, no llegó a proyectarse nunca en España por prohibición expresa de la Segunda República.

La trama

Se trata de Grand Canary, de la Fox, una cinta basada en una novela escrita por el que por entonces era un autor muy vendido en Gran Bretaña, A. J. Cronin. Narra la historia de un médico británico que huye de su país después de que varios de sus pacientes mueran al ser sometidos a un tratamiento experimental. Tras eso, decide emprender rumbo a Canarias. Pavés, que se encontró con esta producción durante sus investigaciones en Estados Unidos, fue este miércoles 14 de mayo el responsable de que por fin se proyecte en España. A la presentación de su libro, titulado Un paraíso herido. De cómo Hollywood reinventó las Islas Canarias, le siguió la proyección de la única copia que se conserva – que se sepa– en el Archipiélago, que está en manos de la Filmoteca.

Documentación

Para documentarse para esta publicación –como ha sucedido ya en sus anteriores investigaciones– el profesor universitario consultó archivos como el de la Academia de Artes y Ciencia Cinematográfica de Los Ángeles, el de la Universidad de California, el de la Fox o los fondos del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Moma. Allí encontró una copia de la cinta en 16 milímetros. «Es, que sepa, el único sitio donde se puede consultar una copia de la película pero no en 35 milímetros, sino en 16», precisó. «Se sospecha, aunque no lo he podido comprobar, que entre las películas afectadas por un incendio que hubo en los archivos de la Fox estaba esta cinta».

La portada del libro. / El Día

Por fortuna, y con el tiempo, la Filmoteca canaria consiguió una copia a través de internet que será la que se vea durante las presentaciones del libro de Pavés. De hecho, hay prevista otra en octubre en la sede que este organismo tiene en el Espacio La Granja y otra más, aún por concretar, en Gran Canaria.

Los motivos del escándalo

El motivo por el que nunca llegó a verse en España es que los emigrantes canarios que pudieron verla en su estreno en países como Argentina «pusieron el grito en el cielo» por los errores de bulto que contenía –como situar el Teide en Gran Canaria– y por ofrecer una imagen que no convenía a la entonces muy incipiente industria turística canaria. «En un momento de la trama se desata una epidemia de fiebre amarilla en las Islas y eso generó mucho malestar», detalló el autor.

Gonzalo Pavés muestra su obra. / María Pisaca

Ese descontento de los espectadores isleños que la vieron en distintos países de Latinoamérica llegó rápidamente a las instituciones canarias de la época, además de a los medios de comunicación de las Islas, y causó un importante revuelo que llevó al Gobierno español a movilizar a sus embajadas por todo el mundo, primero, y a prohibir su proyección en el país después.

Imagen en el exterior

El ejemplar que se presentó este miércoles contiene, además de toda la investigación del autor sobre esta producción, el guion original de la película. «Es interesante ver cómo nos veían desde fuera en aquella época y cómo la industria turística siempre se ha ocupado y preocupado de la imagen que se proyecta fuera de las Islas», concluyó.