Sara Sálamo: "Las mejores ideas para las historias que ruedo siempre me vienen en el agua"

A raíz de la presentación de su cortometraje Horizonte junto a Landmar Hotels, ¿imaginaba la Sara Sálamo de la adolescencia el horizonte profesional que tiene ahora ante sus ojos?

No sabría responder de manera honesta a esa pregunta porque yo siempre fantaseé con la posibilidad de llegar a ser muchas cosas. Hasta que cumplí los cinco años, si me peguntaban qué quería ser de mayor, respondía que francotiradora. He querido ser tantas cosas que creo que, al final, haberme dedicado a la interpretación me ha permitido aunar todo eso que me llamaba la atención y dedicarme a ello al menos un ratito. Ahora, cada vez que voy alcanzando pequeños logros, me llevo una sorpresa. Como en el caso de este proyecto, que me ha hecho mucha ilusión porque lo he podido desarrollar precisamente en mi tierra.

A lo largo de su carrera, ha pasado de la interpretación a la dirección. ¿Qué es lo que le da cada una de esas facetas? ¿Podría elegir alguna en concreto?

No, porque me parece que sería como elegir entre papá y mamá. El trabajo como actriz me permite meterme de lleno en la piel de otra persona, asumir otra forma de mirar, sentir y pensar. Eso me divierte muchísimo y me apasiona, por lo que no creo que deje de hacerlo jamás. Pero también me ha picado el gusanillo de contar mis propias historias y tampoco creo que pueda renunciar a eso porque es un proceso que disfruto mucho. Enfrentarme a un folio en blanco que no me da vértigo y es algo que me encanta. Me encanta descubrir cómo se traduce en algo tangible una cosa que estaba solo en mi cabeza. Me parece mágico. Además, ahora mismo me rodea un equipo fantástico, porque al final esto es un trabajo colectivo.

"He querido ser tantas cosas en mi vida que la interpretación me ha permitido dedicarme a ello al menos un ratito"

Precisamente, ese equipo del que habla, ¿tiene acento canario?

Pues ahora que comienzo a trabajar en más proyectos, me gustaría ampliar mi equipo y, por supuesto, contar con gente de mi tierra. Cuando creé la productora Montauk Cinema, trabajaba yo sola, y ahora que va creciendo quiero contar con gente de las Islas para narrar historias desde mis orígenes. Dicen que nadie es profeta en su tierra, y no es que yo quiera serlo, pero sí que me gustaría lograr plasmar los paisajes canarios y las historias que conforman mi vida aquí.

2025 está siendo un año cargado de proyectos para usted porque está a punto de afrontar el rodaje de su primer largometraje de ficción, Hortelana. ¿Cuáles están siendo los grandes retos de ese proyecto?

Esta será mi primera película de ficción y es una historia que escribí hace cuatro años, y aún seguimos tratando de levantarla. El reto de dar forma a una película es muy complejo. A pesar de todo ello, estoy muy contenta porque solo con el guion ya hemos ganado varios premios. Así que ahora mismo diría que estamos en la fase más tediosa, la de armar todo el puzle de la financiación. Además, todo eso lo he compaginado con el rodaje de mi primer largometraje documental, porque no puedo estar quieta. Precisamente eso creo que está haciendo más llevadero el proceso de preproducción de la película porque, después de tantos años trabajando en ella, si pusiera todos los huevos en una misma cesta, me volvería loca.

Sara Sálamo en uno de los establecimientos de Landmar Hotels. / El Día

Siempre ha dicho que lo que le mueve para trabajar como guionista y directora es la justicia o, más bien, denunciar las injusticias. ¿Cuál sería el tema actual del que no podría dejar de hablar si escribiera un nuevo guion?

Hay muchos temas que me atraviesan. Por supuesto, el feminismo y todo lo que tiene que ver con el maltrato animal. Me mueve todo aquello que considero que es justo o injusto y es algo que me sucede desde que era pequeña, cuando me decían que era la abogada del diablo en el colegio. Entonces, mediaba con la directora del colegio o con los profesores en temas que ni me iban ni me venían, pero si yo veía que se estaba cometiendo una injusticia con un compañero, se despertaba algo innato en mí.

"Enfrentarme a un folio en blanco que no me da vértigo y es algo que me encanta"

Y precisamente abordar todos esos temas, ¿provoca que escriba mucho y luego deseche el contenido, o lleva a cabo un proceso más reflexivo?

Yo estoy creando todo el rato y por eso siempre tengo que desechar cosas. Tengo muchas ideas en el cajón y voy rehaciendo continuamente porque soy muy perfeccionista. Aunque confieso que las mejores ideas siempre me vienen en el agua. Me doy una ducha y enseguida empieza a fluir todo. Si tuviera el mar más cerca seguro que se convertiría en mi lugar de creación más puro.

"Hay muchos temas que me atraviesan, como el feminismo y el maltrato animal"

Usted tuvo que dejar Canarias para desarrollar su carrera artística. ¿Qué consejos le daría a una joven de las Islas que, como usted, desea dedicarse a la interpretación?

A mí lo que siempre me ha funcionado es estudiar. Me he formado con muchas personas porque creo que no hay nadie que tenga la verdad absoluta. Me gusta adentrarme en todo tipo de técnicas y relacionarme con diferentes maestros para generar mi propia forma de trabajo. Así que mi primer consejo sería la formación. Y luego, no creo que nadie deba esperar con los brazos cruzados a que le llamen. Nadie va a venir a ofrecerte el papel de tu vida si no te mueves. Creo que la suerte hay que buscársela porque, antes de un sí vienen muchas negativas y lo importante es perseverar.