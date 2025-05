‘Magallanes’, coproducida por El Viaje Films, es la primera producción canaria que compite en Cannes

El cine de producción o autoría canaria sigue tomando el cielo festivalero por asalto y, tras el hito histórico que supuso el estreno absoluto de La hojarasca, multipremiado primer largometraje de Macu Machín, en la Berlinale, su productora El Viaje Films debuta este año en la Sección Oficial del Festival de Cannes.

Esta empresa tinerfeña es una de las productoras de la película Magallanes, del cineasta filipino Lav Díaz (The woman who left, A Lullaby to the Sorrowful Mystery), que compite en el apartado principal de la 78º edición del prestigioso certamen francés, que arrancó ayer entre la noticia de la condena al actor Gérard Depardieu por agresión sexual; la polémica por el veto al desnudo en la reglamentación de vestuario del festival y los gritos de denuncia por el genocidio de Gaza.

Escrita y dirigida por Lav Díaz, nombre asiduo en la programación del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Magallanes está protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal (Y tu mamá también, Amores perros), en la piel del navegante portugués Fernando de Magallanes, quien dirigió la famosa primera expedición que circunnavegó el mundo en 1519-22 pasando por el estrecho de Todos los Santos (actualmente estrecho de Magallanes). Junto a García Bernal, completan el reparto la actriz portuguesa Ângela Azevedo Ramos y el actor mexicano Dario Yazbek.

«Esta noticia supone un hito para nosotros porque, tras varias participaciones en otros grandes festivales como Venecia, Berlín, Locarno o San Sebastián, esta es la primera vez que vamos a estar en Cannes, que es uno de los más influyentes», declara el cineasta y productor José A. Alayón, de El Viaje Films, quien destaca a su vez la oportunidad de trabajar con uno de los grandes directores del cine contemporáneo, reconocido en los festivales más importantes del mundo.

«Ha sido fantástico poder producir a alguien como Lav Díaz", declara José A. Alayón

«Ha sido fantástico poder producir a alguien como Lav Díaz, que es un cineasta que llevamos siguiendo tantos años, y que además es uno de los que más nos ha influido a nosotros mismos», continúa. «En este proyecto, nos interesa también mucho la aproximación que plantea Lav Díaz de una figura tan icónica como es Magallanes, descubridor a ojos de Occidente de su propio país, Filipinas».

La película es también una coproducción entre Portugal (Rosa Films) y Francia (Lib Films), a las que se suman productores asociados e inversores de Filipinas y Taiwán, toda vez que, junto a Alayón, el proyecto contó desde España con Albert Serra y Montse Triola como productores generales.

Y a la nómina de subvenciones proporcionadas por la ayuda del ICAA [ayudas selectivas para coproducciones minoritarias] y TVE en la última mesa de valoración se suma el impulso «fundamental», en palabras de la productora isleña, del Fondo del Gobierno de Canarias para coproducciones internacionales minoritarias.

El viaje de El Viaje

Tras 20 años en las filas de la producción de películas premiadas con una mirada autoral y un espíritu ferozmente independiente, la productora tinerfeña El Viaje Films sigue despuntando en el panorama cinematográfico internacional, detrás del éxito de títulos como la citada La hojarasca (2024); Blanco en Blanco (2019), de Théo Court, premio a Mejor director en Orrizonti del Festival de Venecia y candidata a los Premios OSCAR por la Academia de Chile; o Eles transportan a morte (2021), de Helena Girón, Samuel M. Delgado, Mención especial en Zabaltegi de San Sebastián.

«En El Viaje Films buscamos historias únicas que no sigan el discurso mayoritario impuesto, sino que cuestione el relato hegemónico de la historia y, en sus pliegues, ponga el foco en ficcionar nuevos personajes a los márgenes de las páginas oficiales», reflexiona Alayón. En esta línea, concluye sobre la experiencia de Magallanes que «nos alegra haber compartido este proceso junto a los compañeros de Andergraun Films, la otra productora española, liderada por Albert Serra y Montse Triopla, que son cineastas a los que también admiramos y con los que compartimos un visión similar de las producción creativa, siempre arriesgada».