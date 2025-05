‘Mariposas negras’, de Baute, gana el Quirino a Mejor película

Cintas de España, Brasil y Uruguay fueron reconocidas en las tres principales categorías de los VIII Premios Quirino de la Animación Iberoamericana. La española Mariposas negras, del tinerfeño David Baute, fue reconocida como Mejor película, mientras que la brasileña Irmão do Jorel recibió la estatuilla a Mejor serie, y Los carpinchos, del director uruguayo Alfredo Soderguit, se alzó con el premio a Mejor cortometraje.

La gala se celebró anoche, en el Teatro Leal de La Laguna, y durante la velada el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Lope Afonso, anunció la puesta en marcha de Quirino Lab, un espacio formativo y de debate que se celebrará el próximo mes de noviembre. "Con esta iniciativa pretendemos arrojar luz en los temas que más preocupan a los productores ejecutivos iberoamericanos". Así, Tenerife acogerá la evolución del concepto original de la Residencia Quirino, presentada el año pasado. Sin embargo, este proyecto incorpora el fomento del trabajo colectivo y suma los aportes que han surgido del Laboratorio de Futuros celebrado en esta edición. Se anunciarán más detalles de la inscripción durante el próximo mes de junio en el marco del Festival de Animación de Annecy.

Con una amplia experiencia en el cine documental, el director tinerfeño David Baute debutó este años en la animación con Mariposas negras, un largometraje sobre tres mujeres de puntos muy distintos del planeta que se ven forzadas a migrar para sobrevivir como consecuencia de la crisis climática. Éxodo climático, documental del director estrenado en 2020, es el punto de partida de esta obra que ha sido reconocida también en los premios Goya y Platino.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Lope Afonso / El Día

Tras recibir el Quirino a Mejor serie en 2019, la brasileña Irmão do Jorel ha sido nuevamente reconocida en esta categoría por su quinta temporada. Creada por Juliano Enrico y producida por la carioca Copa Studio junto a Warner Bros. Discovery, la serie tiene como protagonista a un niño extremadamente creativo que comienza a enfrentar los cambios de la preadolescencia a la sombra de la popularidad de su hermano mayor.

En Los carpinchos, Premio Quirino a Mejor cortometraje, el escritor y director uruguayo Alfredo Soderguit habla de los prejuicios y de la amistad a través de una historia protagonizada por una familia de carpinchos obligada a abandonar su hábitat por culpa de los cazadores. La obra es una adaptación del libro homónimo escrito e ilustrado por el director, conocido en el mundo de la animación por Anina (2013) y por la serie Dos pajaritos, finalista en los Premios Quirino en 2022.

El premio Mejor cortometraje de Escuela recayó en Adiós, de José Prats, director español egresado de la National Film and Television School de Inglaterra, mientras que, en la categoría Mejor videoclip animado, el premio fue para My Way, una producción de la argentina Rudo Company dirigida por Jesica Bianchi para la banda Siamés. Por último, el trofeo a la Mejor animación de encargo fue para la brasileña 47, dirigida por Paulo Garcia y Natalia Gouvea y producida por Zombie Studio, obra que recogió, además, el premio a Mejor desarrollo visual.

El palmarés se completó con el galardón a Mejor animación de videojuego, otorgado a Neva (Nomada Studio, España), y con los premios técnicos a Mejor diseño de animación para el cortometraje Buffet Paraíso, dirigido por Santi Amézqueta y Héctor Zafra (España, Francia), y a Mejor diseño de sonido y música original, concedido al cortometraje Gilbert, de Alejandro Salueña García, Arturo Lacal Ruiz y Jordi Jiménez Xiberta (España).