‘This is Michael’ revive al mito en Mar Abierto 2025

Festival Mar Abierto presenta el espectáculo This is Michael, en el que el rey del pop revive en un show internacional que ha conquistado el Mundo. Junto a una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, y con un montaje escenográfico impactante, This is Michael ofrece un show único en su tipo.

El concierto será el próximo 15 de noviembre en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna en Tenerife. Las entradas para el evento están disponiblesy se pueden adquirir en www.festivalmarabierto.com , en la tiquetera oficial del festival www.tickety.es y en www.pabellonsantiagomartin.net.

El gran protagonista del espectáculo es Lenny Jay, que se suma a este proyecto después de haber transitado varias temporadas en el exitoso musical europeo sobre el rey del pop, donde recibió halagos de la propia familia Jackson.

Su increíble parecido físico y vocal, convierten a This Is Michael en una experiencia única, que permite emocionarnos recordando y vibrando con el eterno cantante. Hay que destacar que Lenny Jay fue elegido por propia la familia Jackson para protagonizar la voz del intérprete en el musical que ha recorrido Europa y América agotando más de 400.000 entradas durante los últimos años.

También forma parte del show, Jennifer Batten, guitarrista estrella que compartió escenarios con Jeff Beck y durante una década y varias giras mundiales fue la guitarrista de Michael Jackson, reformando la música del rey del pop a un estilo más rockero, donde fue pieza fundamental en temas como Bille Jean, entre muchos otros.

This is Michael es un concierto de más de dos horas de clásicos, incluyendo y destacando temas tan reconocibles y que han trascendido en la historia como: Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal y muchos más. Según todos los asistentes es un espectáculo que le hace honores al «artista más exitoso de todos los tiempos».

Los conciertos de Festival Mar Abierto cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias - Canarias Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de Gran Canaria - La Isla de Mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la concejalía de Cultura y de Promoción Las Palmas, Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales y Cultura y el Cabildo de Fuerteventura. Producido por Mar Abierto Producciones, colaboran: Cervezas Victoria, Ahembo - Pepsi Cola, Naviera Armas, Hotel AC Gran Canaria, Hotel Silken Atlántida, Sonopluss, Audiovisuales Canarias y Masquecarpas.

Mientras, y dentro del mismo festival, la artista Pastora Soler también dejará huella en la Isla el próximo 21 de septiembre, en el Auditorio de Tenerife. Mar Abierto trae a la cantante gaditana con su nueva gira de aniversario Rosas y Espinas - 30 Años. Las entradas ya están disponibles en www.festivalmarabierto.com y www.auditoriodetenerife.com.

La artista, también visita este mes de mayo –concretamente mañana– las Palmas de Gran Canaria, de la mano del festival de ciclo, donde ya ha colgado el cartel de sold out (todo vendido).

Pastora Soler (1978) es natural de Coria del Río, Sevilla. Su inconfundible talento y talante parten de su temprana vinculación a la música. Su pasión por este arte se inició con la copla, estilo que deja entrever en múltiples temas de su carrera como solista. Durante estas tres décadas ha tenido la oportunidad de colaborar con otros referentes musicales como Raphael, David Bisbal, Alejandro Sánz, Malú, Vanesa Martín o Manuel Carrasco, entre otros.

A pesar de lanzar su primer disco Nuestras coplas en 1994, no fue hasta su tercer álbum Fuente de luna (1999) cuando dio el salto al panorama musical español con fuerza. De este proyecto destaca su canción Dámelo ya.