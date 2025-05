Lo bueno, si breve… éxito literario

¿Cuántas páginas debe tener un libro? La respuesta no es sencilla. El género, el formato, el encuadernado, el tipo de papel o la mancha de texto —la cual dependerá de los márgenes, el tipo de letra, el cuerpo, el interletrado y el interlineado—, son tan importantes como la extensión del manuscrito. Lo más adecuado sería determinar un número mínimo de matrices necesarias, es decir, cada una de las letras con los correspondientes espacios entre ellas y, ni siquiera así la respuesta sería satisfactoria porque, si se atiende únicamente a la extensión, un poemario como Los cuatro cuartetos de T. S. Elliot sería «menos libro» que El código Da Vinci o cualquiera de los tochos de Dan Brown.

Es un hecho que las exigencias del mercado han provocado que, salvo en el caso de la poesía o el teatro, las editoriales rechazasen aquellos manuscritos que, resueltas las cuestiones de diseño y maquetación, no fueran tomos con una cierta presencia en el punto de venta. Una decisión que, todo sea dicho, tenía su lógica comercial: en un sector que publica más de 90.000 libros cada año, destacarse, aunque solo sea por el volumen ocupado, es una necesidad. No obstante, en los últimos tiempos son varias las editoriales que han decido apostar por el formato recoleto y el texto breve. Una propuesta que, lejos de ser una excentricidad, continúa una tradición que se remonta al bolsilibro de quiosco y a la aparición de las nuevas editoriales durante el tardofranquismo y los primeros años de la democracia.

«Lumen publicó los inmensos y, confesémoslo, aburridísimos libros de Beckett, Molloy, Malone muere, etcétera, y, no obstante, se vendieron bien y fueron bien recibidos durante un tiempo. Luego —hasta hoy no se sabe bien por qué—, [Beckett] empezó a escribir únicamente textos, libros, muy breves, como el delicioso Primer amor, difíciles de publicar porque nadie en aquella época admitía que aquello fuera todo un libro», recordaba Beatriz de Moura en Por el gusto de leer de Juan Cruz (Tusquets, 2014). Después de cinco años trabajando en Lumen, De Moura había decidido abandonar la compañía para fundar Tusquets, editorial cuyos primeros títulos fueron esos libros tan escuetos que pocos confiaban en que fueran rentables. «Esther [Tusquets] me dijo que los libros que yo quería publicar eran restos de la literatura que ella había hecho, de sus aciertos editoriales […]. Era una lástima que esos textos no estuvieran en forma de libro, pensé, y reuní bastantes para la colección que bauticé como Cuadernos Marginales», recordaba De Moura.

El primer título de Cuadernos Marginales fue Residua de Samuel Beckett, al que siguieron otros, como Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, Matemática demente, de Lewis Carroll y El volcán, el mezcal, los comisarios, de Malcolm Lowry. La colección, reconocible por las portadas doradas diseñadas por Óscar Tusquets y Luis Clotet, discurría en paralelo a otra, Cuadernos Ínfimos, con portadas plateadas y entre cuyos libros estaban Las cartas abisinias, de Artur Rimbaud, Sobre la estupidez, de Robert Musil, Siete manifiestos Dadá, de Tristan Tzara, y Yo, Pierre Rivière, de Michel Foucault.

Fundada el mismo año que Tusquets, durante sus primeros años de andadura, Anagrama también apostó por el formato breve. Títulos como Dos «pastiches» proustianos, de Llorenç Villalonga, Cine español: una reinterpretación, de Carlos Pérez Merinero, Estructuralismo y ecología, de Claude Lévi-Strauss, y Proceso contra Skinner, de Noam Chomsky fueron algunos de los libros que conformaron Cuadernos Anagrama, colección emblemática que ha sido recuperada recientemente por la editorial.

«En el año 2017 decidimos retomar una de las colecciones señeras de la casa entre 1970 y 1982, los Cuadernos Anagrama. Si aquella época de lucha antifranquista y transición hacia la democracia daba sentido a la publicación de una serie de libros breves de corte activista, los múltiples retos del presente, como la crisis climática, desigualdades, polarización, democracias amenazadas y un largo etcétera, dan sentido a esta recuperación —explica Isabel Obiols, editora de Anagrama—. Con los Nuevos cuadernos, buscábamos participar en el debate público, de modo que nos decantamos enseguida por el ensayo, que es un formato idóneo para la circulación de ideas que requieren cierta anticipación y urgencia, lo que no quiere decir que publiquemos libros con fecha de caducidad. Al contrario, procuramos publicar libros que se puedan leer al cabo de los años y, sobre todo, que sean libros de autor, unos más reconocidos que otros, pero con un discurso sólido en el contexto de un proyecto de trabajo distinguibles».

A pesar de este reciente frenesí de textos breves, lo cierto es que siempre ha habido espacio para este tipo de publicaciones. Ejemplo de ello son los tratados de conocimientos básicos sobre temas diversos, resúmenes de grandes ideas, las apuestas puntuales de editoriales como Acantilado —algunos de cuyos éxitos, como Los náufragos del Batavia, de Simon Leys, o El affaire Arnolfini, de Jean-Philippe Postel, son títulos de menos de cien páginas— o la traslación al mercado español de colecciones como Great Ideas de Penguin que hizo Taurus, editorial que, todo sea dicho, también tuvo a principios de los 70 sus Cuadernos Taurus, semejantes a los de Anagrama y Tusquets.

De grandes a pequeñas

Si bien la popularidad del libro breve decayó en los 80, tal vez víctima del florecimiento de la industria editorial española, a principios de los 90 experimentó un nuevo esplendor gracias a Alianza Editorial y su colección Alianza Cien que, como sugería su nombre, estaba compuesta por cien títulos cuyo precio era de cien pesetas [0,60 euros]. Una iniciativa que se nutría de autores y textos que formaban parte del catálogo de Libro de Bolsillo y cuya filosofía inspira ahora Dos tardes con. Dirigida por Sergio del Molino, esta nueva colección de Alianza pretende acercar a los lectores la obra de autores del catálogo de la editorial, a través de ensayos breves firmados por diferentes escritores españoles. Por ejemplo, Manuel Vilas y su visión de Franz Kafka, Espido Freire y Jane Austen o, de próxima aparición, el título dedicado a Benito Pérez Galdós, a cargo de Juan Tallón.

En todo caso, el fenómeno del texto breve no es exclusivo de las grandes editoriales. Los sellos independientes también están enriqueciendo sus catálogos con estos formatos. «Los libros extensos no han perdido relevancia, pero nos interesaba complementar nuestro catálogo con obras que hasta ahora no tenían cabida y ofrecer al lector textos cortos que nos parecen imprescindibles. En nuestro caso, no hacemos distinciones por géneros, sino que seleccionamos los títulos por su interés, como muestra la variedad de los primeros tres libros de este nuevo formato mini: El accidente, de Blanca Lacasa, que es una novela corta; Vamos a comprar un poeta, de Afonso Cruz, que es una fábula, o El gran terremoto, de Kathryn Schulz, que es un reportaje», comenta Aurora Cuito, gerente de Libros del Asteroide.

Por su parte, David Gargallo, editor de Altamarea, apunta a otra de las razones de la proliferación de este tipo de libros: las necesidades de los lectores y su ritmo de vida. «Ni siquiera el propio acto de leer escapa al ritmo frenético que nos rodea, algo que no deja de ser triste, porque atenta contra las propiedades que se han asociado siempre a la lectura: pausa, reflexión, lentitud, entre otras. La gente no tiene tiempo para leer y resulta lógico que opte por comprarse libros cortos o de pequeño formato, para consumir en el transporte público o para conseguir terminarlos lo antes posible. He escuchado varias veces que la finalidad de la lectura se reduce a ‘terminar el libro’ y las editoriales, claro está, se hacen eco de esta realidad. Parece que el contenido de la obra ya no tiene una importancia capital y, en vez de eso, se da valor al tiempo que se debe invertir en su consumo. Nuestro tiempo está profundamente capitalizado y disfrutar de la cultura, también».