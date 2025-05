El XV Festival DanzaTTack homenajea al tinerfeño Roberto Torres

El XV Festival DanzaTTack entregará su galardón Por amor a la danza al bailarín y coreógrafo tinerfeño Roberto Torres en esta nueva edición que se celebrará entre los días 9 y 18 de mayo. Esta cita con la danza y el cine regresa a El Sauzal y reconocerá la labor y trayectoria de esta «pieza clave en la escena de la danza contemporánea canaria y española, con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas dedicadas a la creación, dirección, formación y promoción de las artes escénicas», expresa la organización del festival. Precisamente el director del DanzaTTack, Juan Reyes, afirma que Roberto Torres «es una de las figuras de mayor presencia dentro del mundo de la danza en las Islas, además, con una importante proyección internacional». «Es un auténtico pilar dentro de la danza contemporánea en Canarias», sentencia.

Por su parte, Roberto Torres reconoce precisamente –y en referencia al nombre del premio recibido– su «amor por la danza», una práctica que ha sido lo más importante de su vida. Otra parte importante a lo largo de su vida ha sido, dice, su amor por Canarias: «He tenido la oportunidad de crear iniciativas que potencian el desarrollo de la danza en las Islas intentando llenar vacíos o potenciar el talento, que es mucho el que habita en este Archipiélago».

Roberto Torres. / Andrés Gutiérrez

Agradecimiento

Tras una estancia fuera de las Islas, Roberto Torres regresó a Canarias en 1992 y reflexiona que, desde entonces, han cambiado muchas cosas en la danza. Antes, muchas personas «estaban obligadas a irse porque no había contextos en donde bailar». Por eso, desea agradecer este premio a todos aquellos que lo han acompañado en su viaje: «Hay muchas personas a las que hay que premiar en las Islas».

Cartel de la nueva edición del Festival DanzaTTack. / El Día

«La danza me ha abierto caminos que me han llevado a muchos rincones del mundo; he podido acercarme a otras culturas que me enriquecen y llenan mi mochila de experiencias», reflexiona el creador, quien concluye: «Uno baila lo vivido, lo conocido, lo anhelado, lo soñado, lo temido, lo amado y, por qué no, lo detestado».

Trayectoria

La formación artística de Roberto Torres comenzó en 1981 en La Casona de Barcelona, especializándose en arte dramático y técnicas corporales, aunque pronto encontró su verdadera vocación en la danza contemporánea y la investigación en improvisación.

En 1991 fundó su primera compañía, Ukanka, con la que ganó el Premio a la Joven Creatividad de la Generalitat de Cataluña. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por un fuerte vínculo con África, viajando y trabajando en países como Senegal, Mali, Burkina Faso, Gabón o Madagascar. Este lazo intercultural ha nutrido su obra.

Además, en el año 2000, fundó la compañía Nómada, un proyecto con vocación de romper barreras entre público y escenario, llevando la danza contemporánea a espacios convencionales y no convencionales en Europa, América y África. Entre sus producciones más destacadas se encuentran Dulces Bestias —galardonada con cinco Premios Réplica—, Los zuecos van hacia sus buenos hábitos y El Pastor, su pieza más reciente.

El Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

En 1999 inauguró el Teatro Victoria en Santa Cruz de Tenerife, un espacio cultural referente que alberga formación, creación y exhibición escénica, además de ser la sede de la compañía Nómada.