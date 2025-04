'Cien años de soledad' y 'Aún estoy aquí' arrasan en unos Platino que vuelven a Madrid con reconocimiento a Eva Longoria

El Palacio Municipal de Ifema se vistió de gala este domingo para albergar la XII edición de los Premios Platino. Pero antes de que comenzase la entrega de galardones, en el edificio se vivió un larguísimo photocall en el que no faltaron la mayoría de los nominados, pero también influencers como Dulceida o la actriz Karla Sofía Gascón.

Esta bromeó con El Periódico de España recordando el cómico momento que vivió este viernes cuando, en el V Encuentro de las Estrellas de Leganés, cuando, al intentar recuperar el balón, chocó con un rival, dejándolo en el suelo durante varios minutos: "Si no fuera actriz, sería futbolista", afirmó.

La gala fue presentada por Aislinn Derbez y Asier Etxeandia, quien confesó a este medio que acababa de conocer a su compañera para dirigir la gala y que se había "enamorado" de ella, así como que esperaba "que no se cayera ningún foco" y que el resultado "fuera dinámico", algo que en no pocas ocasiones el público echa en falta en las entregas de premios. "Habrá actuaciones muy especiales... en concreto, la mía", añadió el actor.

La alfombra roja estuvo marcada no solo por el ir y venir de cineastas, sino también por la diversidad de acentos entre los propios periodistas, que daban fe de cómo esta celebración, que el año pasado tuvo lugar en México, busca poner en valor a las producciones y a los creadores más destacados de cada año en los 23 países iberoamericanos.

La gala —narrada por un comedido Boris Izaguirre, que contó a este medio que buscaba rendir homenaje a Jack Nicholson con su atuendo—, comenzó con un espectáculo de flamenco y seguidamente llegó el reparto de premios. Fue Vinko Tomicic quien rompió el hielo al recoger su galardón por Mejor ópera prima de ficción gracias a El ladrón de perros, y lo hizo con un discurso contra la discriminación.

El segundo premio se quedó en España por la película Mariposas negras de animación, que también se llevó el Goya por mejor película de dicho género. Lo mismo ocurrió con el premio a Mejor Interpretación Femenina en Serie, que se lo llevó Carmen Maura por su papel en Tierra de mujeres, aunque no pudo asistir y en su lugar recogió el premio Paz Vega. Lo mismo ocurrió con Candela Peña, premiada por su trabajo en El caso Asunta.

La española Buscando a Coque se alzó con el premio Platino a la mejor comedia iberoamericana de ficción durante la gala celebrada en Madrid. Los siguientes premiados fueron Jairo Amargo por Cien años de soledad y El eco, que se llevó el galardón como Mejor Película Documental, una categoría en la que figuraba también La guitarra flamenca de Yerai Cortés, de C. Tangana. Por su parte, La habitación de al lado de Pedro Almodóvar consiguió dos galardones: el de Mejor Dirección de fotografía (Eduard Grau) y mejor banda sonora (Alberto Iglesias).

Siguiendo con el sonido, pese a que María Becerra no pudo acudir por encontrarse indispuesta al ser intervenida por el embarazo ectópico que sufrió a finales de 2024; la gala contó con Pablo Alborán, que presentó su nuevo single Clickbait y nos adelantó en la alfombra roja que su próximo disco, que verá la luz a finales de año, contará con una gran diversidad de estilos y temas, pero sin perder la "intensidad" que le caracteriza.

También actuó Prince Royce, que versionó canciones como Dancing in the Moonlight de Toploader.

Eva Longoria, Platino de Honor: "El mundo necesita gente buena más que nunca"

Enrique Cerezo, como presidente ejecutivo de los premios; anunció uno de los momentos más esperados de la noche: la entrega del Platino de Honor a Eva Longoria. Y lo hizo tras un vídeo de alabanzas a la actriz, productora y directora en el que estuvieron Jessica Alba, Melanie Griffith o Sofía Vergara.

Esta última apareció por sorpresa para agradecer a su compañera su compromiso con la "comunidad latina, con la ciencia y con las mujeres". Longoria subió al escenario visiblemente emocionada y, como es habitual en sus comparecencias, aprovechó para reivindicar las producciones hechas por latinoamericanos, pero también para ensalzar la hermandad entre estos y los españoles:

"En España me siento en casa, feliz, protegida. España siempre me ha tratado muy bien a mí y a toda mi familia. Yo nací en Texas, soy mexicana-americana... ¡pero también soy asturiana! Mi alma es mexicana y me encanta la conexión entre México y España, es una hermandad muy especial que se puede sentir en cada rincón de esta sala. Desde que empecé mi carrera en 1998 he querido honrar, en particular, a las mujeres hispanas. Me siento muy honrada y orgullosa de ver lo increíbles que somos juntos. Somos apasionados, somos gente buena. Hoy el mundo, más que nunca, necesita gente buena. Y es lo que somos", declaró, en un aluvión de aplausos.

Y, paradójicamente, otro de los discursos más aplaudidos de la noche fue el de Clara Segura, aunque es otra de las premiadas que no pudo acudir a la gala. El portavoz de la actriz de El 47 hizo honor a su personaje Carme Vila, por "enseñar catalán a los niños y a las mujeres que no habían podido aprender a leer". "Contra las políticas de ultraderecha basada en el miedo, todos fuimos extranjeros en algún momento y la tierra no nos pertenece", aseveró.

Eduard Fernández sí que estuvo presente al recibir su primer Platino por Marco, un personaje al que defendió desde la empatía al decir que, "como los propios actores, fue un impostor al querer vivir otras vidas". Por su parte, La Infiltrada de Arantxa Etxevarria se llevó dos galardones: Mejor Guion y Mejor Dirección de Montaje.

Por su parte, el drama político brasileño Aún estoy aquí (Ainda estou aqui) de Walter Salles se llevó los tres premios en los que estaba nominada: Mejor interpretación femenina (Fernanda Torres), Mejor dirección y Mejor película de Ficción. Pasando a las series, la más premiada, tal y como se esperaba, fue Cien años de soledad, la adaptación de la novela homónima de Gabriel García Márquez disponible en Netflix, con otros tres galardones: Mejor Miniserie o Teleserie, Mejor Actor (Claudio Castaño) y Mejor actor de reparto (Jairo Camargo).

Para cerrar la ceremonia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido remarcar el "orgullo" que es para la región que el cine iberoamericano se reúna en "esta plaza mayor que es Madrid". También ha hecho mención especial a su calidad de esta "cultura milenaria" que "nos une a los dos lados del Atlántico"

Todos los ganadores de la XII edición de los premios Platino

- Mejor película iberoamericana de ficción

'Aún estoy aquí' (Brasil)

- Mejor comedia iberoamericana de ficción

'Buscando a Coque' (España)

- Mejor dirección

Walter Salles por 'Aún esty aquí' (Brasil)

- Mejor guion

Arantxa Echevarría, Amèlia Mora por 'La infiltrada' (España)

- Mejor música original

Alberto Iglesias por 'La habitación de al lado'

- Mejor interpretación

Masculina

Eduard Fernández por 'Marco' (España)

Femenina

Fernanda Torres por 'Aún estoy aquí' (Brasil)

- Mejor interpretación de reparto

Masculina

Daniel Fanego por 'El jockey' (Argetina, España, México)

Femenina

Clara Segura por 'El 47' (España)

- Mejor película de animación

'Mariposas negras' (España, Panamá)

- Mejor película documental

'El eco' (México)

- Opera prima de ficción iberoamericana

'El ladrón de perros' (Bolivia, Chile, Ecuador, México)

- Mejor dirección de montaje

Victoria Lammers por 'La infiltrada' (España)

- Mejor dirección de arte

Eugenio Caballero, Carlos Y. Jacques por 'Pedro Páramo' (México)

- Mejor dirección de fotografía

Edu Grau por 'La habitación de al lado' (España)

- Mejor dirección de sonido

Diana Sagrista, Alejandro Castillo, Eva Valiño, Antonin Dalmasso por 'Segundo premio' (España)

- Premio al cine y educación en valores

'Memorias de un cuerpo que arde' (Costa Rica, España)

- Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana

'Cien años de soledad' (Colombia)

- Mejor interpretación en miniserie o teleserie

Masculina

Claudio Cataño por 'Cien años de soledad' (Colombia)

Femenina

Candela Peña por 'El caso Asunta' (España)

- Mejor interpretación de reparto en miniserie o teleserie

Masculina

Jairo Camargo por 'Cien años de soledad' (Colombia)

Femenina

Carmen Maura por 'Tierra de mujeres' (España)

- Creador de miniserie o teleserie

Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi, Patrícia Andrade por 'Senna' (Brasil).