La astucia mejor que la fuerza

Steven Soderbergh es un cineasta singular cuya filmografía incluye varios títulos muy destacados. Se caracteriza por una forma sumamente particular de contar historias, asentada sobre la dirección de actores y a cargo de un estilo propio, en ocasiones hasta teatral. Debutó por todo lo alto en 1989 con Sexo, mentiras y cintas de vídeo, obteniendo la Palma de Oro del Festival de Cannes y su primera nominación al Oscar como guionista.

Se trata, probablemente, de su trabajo más icónico, aunque tuvo que esperar hasta el año 2000 para lograr la estatuilla dorada de Hollywood gracias a la dirección de Traffic. Otras películas suyas que me gustan mucho son Un romance muy peligroso, Solaris y Contagio, si bien Erin Brockovich se alza como su largometraje más comercial. En diversos filmes menores o que han pasado bastante desapercibidos se aprecia también esa tendencia hacia la disección de personajes y las puestas en escena sobrias, recurriendo a los colores de un modo esencial para plasmar sus relatos en imágenes.

Ahora estrena Confidencial, una obra de intrigas, secretos e intereses gubernamentales que se aleja por completo del cine de acción, con preferencia por las localizaciones interiores y donde los diálogos y la interpretación asumen todo el protagonismo. Desde ellos cimienta el suspense y el thriller como género, aunque en el caso de Soderbergh se trate de una manera poco habitual y más elaborada. En algunos momentos de la proyección me recordaba vagamente a La soga, de Alfred Hitchcock, donde los espacios cerrados y las conversaciones entre los actores determinan la trama absolutamente.

La esposa de un legendario agente de servicios de inteligencia resulta acusada de traición. Tan inesperada situación conlleva que todo su mundo se tambalee. Mientras las pruebas parecen condenarla, el marido se debate entre su juramento hacia la protección de su país y el amor que siente por esa mujer a la que cree conocer. Ante esa tesitura, se ve atrapado en medio de intrigas, secretos y lealtades enfrentadas, involucrándose en una carrera a contrarreloj para descubrir la verdad. Cada elección pone en juego su vida y su reputación.

Pese a una realización refinada y un metraje ajustado, Confidencial no termina de despuntar en los niveles de intensidad de suspense, pero mantiene una cota más que aceptable de incertidumbre en cuanto al devenir del complot que sirve de motor a la narración. Tal vez desconcierte a los aficionados a la acción y a las persecuciones, tan naturales en este tipo de argumentos, puesto que aquí no encontrarán nada de ello. Pero así es el sello de Soderbergh y hay que reconocer que le funciona bien.

Dentro de un reparto estelar se hallan figuras de la talla del gran actor Michael Fassbender, a quien vale la pena ver en Jane Eyre, de Cary Fukunaga, Un método peligroso, de David Cronenberg o Shame, de Steve McQueen. Sobresale, asimismo, en sus apariciones de 12 años de esclavitud o El consejero. Ha destacado igualmente en las comerciales sagas de X-Men o Aliens generada desde Prometheus, y aquí lleva a cabo una notable actuación.

Le acompaña Cate Blanchett, doblemente oscarizada por Blue Jasmine y El aviador, y que ha cosechado aplausos y reconocimientos merced a las relevantes Carol, Elizabeth, El curioso caso de Benjamin Button o Tar (todavía no me explico -ni nadie podrá explicarme- cómo no ganó otro premio de la Academia por este papel a las órdenes de Todd Field).

Completan el elenco Tom Burke (Living, Furiosa de Mad Max), Gustaf Skarsgård (Oppenheimer, Air) y Pierce Brosnan, supongo que rememorando su pasado como James Bond 007.