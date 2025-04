La Laguna es Cómic regresa con más de cuarenta exposiciones y la plaza del Adelantado como zona comercial y espacio para artistas

La Laguna acoge a partir de este jueves, día 24, y hasta el domingo 27 de abril, la segunda Feria Internacional del Manga y el Tebeo, un evento organizado por la Fundación Cine+Cómics, en colaboración con la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna.

La Feria sido presentada este martes por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, y el presidente de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares.

“Al presentar la primera Feria Internacional del Manga y el Tebeo, decíamos que esta cita venía para quedarse en La Laguna y un año después aquí estamos, reafirmando la apuesta del Ayuntamiento de La Laguna por el mundo del cómic como una manifestación cultural de primer nivel”, aseguró el alcalde, señalando que esta iniciativa reúne más de cuarenta exposiciones de enorme nivel (el doble que en su primera edición) en espacios patrimoniales como la Casa de los Capitanes y la Casa Anchieta.

“Además, la plaza del Adelantado se convertirá de nuevo en punto neurálgico de la Feria, donde se instalará la zona comercial, con tiendas y un espacio para artistas en el que participarán más de sesenta creadores que comercializarán su obra”, anunció el alcalde.

Francisco Pomares destacó el “rango internacional de la Feria”, que en esta segunda edición cuenta con el artista japonés Shintaro Kago como principal invitado, señalando que “está considerado el mangaka más conocido del momento, galardonado en el reciente Salón del Cómic de Angouleme, el más importante de Europa”. El artista participará en varias activades en la Casa Anchieta: el jueves, a las 18:00 horas, tendrá una sesión de firmas; el viernes, a las 19:30 horas, ofrecerá una entrevista pública realizada por la periodista Águeda Ruíz de la Fuente, tras la que habrá otra sesión de firmas, y el sábado impartirá una clase magistral (18:00 horas), culminando la jornada con otra sesión de firmas (19:30 horas). Además, el mangaka contará con un espacio permanente donde hará comisiones y atenderá a los aficionados, con un horario que se irá actualizando cada día, por petición del autor.

Cartel de La Laguna es Cómic / E. D.

La lista de invitados también incluye a importantes autores que residen en el Archipiélago y que participarán en varias acciones en la Casa de los Capitanes Generales. El jueves 24, Patricio Ducha realizará una charla sobre Batman a las 11:30. Posteriormente, a las 16:30 horas, Filomena de Martino presentará ‘El Pierrot?’, un manga canario publicado por Ediciones Idea. El viernes 25, David Torres de Miguel hará lo propio con su cómic ‘Gladiadores de piscina’, a las 11:30 horas, y Oriol Mir, estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, impartirá la charla ‘El hentai desde el mundo académico’, a las 16:30 horas. Ese mismo día, a las 18:00 horas, Patricio Ducha y Eduardo Serradilla impartirán una charla sobre ‘Akira’. El sábado 26, también en la Casa de los Capitanes, la Feria acoge una actividad de Encuentros con Autoras a las 12:00 horas, donde participarán las autoras Patricia Martín, Ero Pinku y Moño. Más tarde, a las 16:30 horas, Patricio Ducha y Eduardo Serradilla se darán cita de nuevo para ofrecer la charla Osamu Tezuka y Astroboy.

Otros invitados a la Feria forman parte de las sesiones de firmas que tendrán lugar en la Plaza del Adelantado, distribuidas en dos horarios. El primer encuentro será el sábado 26, a las 17:00 horas, y cuenta con Carolina Bonino (‘Fin de la primera parte’ y ‘Cómo está el patio’), Eduardo González (‘Dentro de la noche’, ‘Mararía’, de Rafael Arozarena o ‘La pistola que Millán Astray le regaló a mi abuelo’), Filomena de Martino (‘El Pierrot?’), Moño (‘Popurrí o Burrow’), Irene Morales (‘Anécdotas tontas y otras historias’) y Elvira Piedra (‘Mitologink’). Al día siguiente, a las 11:00 horas, acudirán Ibrahim Castillo y Jonathan Díaz (R&R Show) y David Torres de Miguel (‘Gladiadores de piscina’) y repetirán Carolina Bonino y Moño.

El programa completo de La Laguna es Cómic puede consultarse directamente la página de la Fundación Cine+Cómics, donde se recogen todas las actividades ‘indoor’ y ‘outdoor’, incluyendo horarios y espacio de celebración. Las redes sociales de la entidad, especialmente la cuenta de Instagram, también compartirán cuáles son estas propuestas, las personas invitadas y otras noticias relacionadas con la Feria.

Un gran ‘artist alley’, actividades al aire libre y más de cuarenta exposiciones

Como ya ocurrió en la pasada edición, la plaza del Adelantado volverá a convertirse en el punto neurálgico de La Laguna es Cómic, puesto que ahí se instalará la zona comercial, compuesta de la zona de tiendas y un gran ‘artist alley’ que podrá visitarse del viernes a domingo y donde participan más de sesenta creadores que comercializarán su obra. En este espacio, también se ubicará un gran escenario donde tendrán lugar actividades como tres concursos de k-pop: dos serán el sábado 26, uno en categoría dúo (12:00 horas) y otro en grupal (18:00 horas), y el tercero, individual, el domingo 27 a las 12:00 horas. Ese último día, a las 18:00 horas, tendrá lugar la pasarela ‘cosplay’. Otras actividades que tendrán lugar en la plaza son las de dinamización infantil, realizada por la empresa Don Globoso, y partidas de rol, que vuelven a estar organizadas por la Asociación de Roler@s de Canarias (ARC).

Sobre las exposiciones, este vuelve a ser uno de los puntos sobresalientes de la feria, ya que la organización ha preparado más de cuarenta que se instalarán en la Casa de los Capitanes Generales, donde estarán las dedicadas a ‘Masters of the Universe’, y la Casa Anchieta, donde se instalarán muestras dedicadas a títulos como Astroboy, de Osamu Tezuka; Nana, de Ai Yazawa; o Dan Da Dan, de Yukinobu Tatsu. Completan el catálogo otras exposiciones dedicadas a Chris Claremont, Spawn, La Cúpula Editorial o, incluso, la Asociación de Humoristas Gráficos y Caricaturistas de Canarias acercarán al público al tebeo realizado en Occidente.

Los Amigos MOTU llegan desde Alemania

La propuesta que ofrece la Fundación también integra el encuentro Los Amigos MOTU, una convención tradicionalmente celebrada en Alemania y que, por vez primera, se desplaza hasta España. El encuentro, que está dedicado a la franquicia ‘Masters of the Universe’, de Mattel, ofrecerá algunas actividades entre los días 26 y 27 de abril y reúne a los siguientes invitados: el fotógrafo Raúl Barrero, el ilustrador alemán Nino Ade, el editor Mustafa Ceyhan, el youtuber Luis ReCoiL, el coleccionista Néstor González y los responsables de la convención original, Chriss Tainment y Daniel Weisker. Entre las exposiciones se encuentran once compuesta por reproducciones en paneles y una gran colección de muñecos de la famosa colección de juguetes de Mattel, procedentes de todas las décadas desde origen en los años ochenta.