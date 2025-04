Primera imagen de Johnny Depp en Tenerife: 'Day Drinker' se rueda en el Auditorio

"El encuentro de un camarero en un yate privado con un misterioso huésped a bordo. Pronto se ven envueltos en una relación con un criminal". Es la sinopsis de Day Drinker, la nueva película que Johnny Depp rueda estos días de Tenerife. Es más, la productora Lionsgate acaba de dar a conocer la primera imagen oficial de la cinta.

En ella se puede ver a Depp caracterizado para su personaje mientras sostiene una copa. La instantánea ha sido tomada en la segunda planta del Auditorio de Tenerife, donde parte del rodaje se desarrolla estos días después de pasar, por ejemplo, por Las Raíces. En escenarios de esa zona se rodaron algunas persecuciones en coche, según ha trascendido.

La imagen completa. / Lionsgate

Esas filmaciones se trasladaron este lunes hasta el Auditorio de Tenerife, donde el gran movimiento de vehículos y personal de seguridad ofreció las primeras pistas de que esta producción aprovecharía, también, los rincones del espectacular edificio cultural diseñado por Calatrava.

Este martes, y pese a este importante despliegue, pudo intuirse al actor norteamericano –conocido entre otros por su papel de Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe– durante una de las escenas, ataviado en esta ocasión con un traje blanco.

El elenco se completa

También se han dado a conocer nuevos nombres del elenco, muchos de ellos españoles. Además de la aclamada Penélope Cruz, cuya participación ya estaba confirmada, se unen al equipo de las filmaciones los jóvenes Aaron Piper y Manu Ríos. El director Marc Webb, responsable de este thriller, también cuenta con Juan Diego Botto y Anika Boyle.

Otros espacios de rodaje

Al parecer, y según publican algunos medios, determinadas localizaciones urbanas en la Isla -donde el rodaje permanecerá hasta fin de mes- han sido adaptadas para que recreen una supuesta Suiza. Pero la historia se desarrollará también en escenarios de Francia, otras localizaciones de España y Portugal.

Un plató habitual

No es la primera vez que una superproducción se fija en el Auditorio como localización para sus tramas. En el recinto cultural insular ha rodado Netflix, por ejemplo, que en 2019 situó allí parte de su producción de ciencia ficción The One. También en este espacio del Cabildo se filmó la serie Foundation, de Apple TV.