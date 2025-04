Jennifer López actuará en julio en Tenerife

La actriz y cantante estadounidense Jennifer López, conocida artísticamente como J.Lo, ofrecerá un concierto este mes de julio en Tenerife. La cita tendrá lugar el día 18 en la explanada del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La artista de origen puertorriqueño anunció este lunes 7 de abril que ofrecería una gira internacional con varias paradas en Europa y en España.

Jennifer Lopez: Up all night live in 2025 es el nombre de la gira de la cantante conocida como la ultimate triple threat -cantante, bailarina y actriz- y que, hasta la fecha, ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15.000 millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify solamente.

Además de la parada en Santa Cruz de Tenerife, la artista pasará por Pontevedra, el 8 de julio; por Cádiz el 10 de julio; por Málaga, el 11 de julio; por Madrid, el 13 de julio; por Barcelona, el 15 de julio; y por Bilbao, el 16 de julio.

Gira europea

La gira Up all night live in 2025 llevará a la artista por otras ciudades europeas, como Antalya y Estambul (Turquía), donde actuará el 1 y 4 de julio, respectivamente; Budapest (día 20), Lucca (Italia, día 21), Varsovia (Polonia, día 25) o Bucarest (Rumanía, día 27).

También llevará su show a Abu Dhabi o Ereván, en Armenia, entre otros.

Cantante y actriz

Jennifer Lopez es todo un icono que se ha desarrollado profesionalmente en múltiples industrias como actriz, productora, cantante y magnate de los negocios.

Como la única artista femenina en encabezar simultáneamente las listas de música y cine, Lopez ha generado más de 3.000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, ha vendido más de 80 millones de discos y ha acumulado miles de millones de reproducciones y visualizaciones de su música y videoclips.

En el cine, Lopez sigue cautivando a las audiencias. Sus películas más recientes en Netflix, Atlas y The mother, alcanzaron el puesto número 1 en la plataforma. En 2025, su último filme Unstoppable ocupó el primer lugar en Amazon Prime Video a nivel global, mientras que su interpretación en Kiss of The Spider Woman recibió elogios en el Festival de Cine de Sundance.

En todos los aspectos de su carrera, Jennifer Lopez continúa rompiendo barreras y haciendo historia, consolidando su estatus como el ícono global definitivo y la artista multifacética por excelencia.