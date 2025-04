"No es lo mismo escuchar a Joaquín Sabina que a Bab Bunny"

Es uno de los referentes del rock and roll made in Spain, un superviviente del movimiento rockabilly nacional. Fundador de Los Rebeldes, Carlos Segarra (Barcelona, 1961) lo tiene claro si le piden que elija estar en el bando de Joaquín Sabina o en el de Bab Bunny, él se alista con el maestro. «Que nadie se enfade, pero estamos hablando de música, ¿no?», matiza un cantante que rechaza cualquier tipo de vinculación con la Movida Madrileña. «Ni hacíamos su música, ni éramos de Madrid», deja claro un artista de largo recorrido que el próximo sábado desembarca con su banda en el sur de Tenerife.

Otra vez en la carretera...

Sí y con muchas ganas de seguir después de celebrar el año pasado el 45 aniversario del grupo... La pandemia no nos dejó festejar las cuatro décadas y esto es como una especie de venganza por encerrarnos [ríe].

¿Venganza?

Aprovechamos el tiempo para preparar un disco con canciones nuevas, pero en los conciertos nos siguen pidiendo temas que el público se sabe de memoria... Si compro una entrada para los Rolling, Jagger canta Satisfaction sí o sí. Eso viene en el menú.

¿Hay un porqué para salir de gira con un equipaje repleto de rock and roll?

¿Y por qué no lo íbamos a hacer? Los Rebeldes nunca se han ido ni nos hemos separado. Una carrera de 45 años se merece algo así, ¿no?

¿Incombustibles?

Algo quemaditos sí que estamos [vuelve a sonreír], pero en este tren aún queda carbón y madera suficiente para recorrer algunas vías más.

Cuando se vive de cerca el ‘Mediterráneo’ de Los Rebeldes o el ‘Adiós papá’ de Los Ronaldos, ¿qué percepción se tiene de la música que se hace en 2025?

Ha cambiado el soporte y todo gira alrededor de las plataformas musicales que te permiten reproducir música, pero es verdad que no deja de ser curioso que cuando ya casi nadie oye un CD se hayan vuelto a poner de moda los vinilos... Hay cosas que suenan que no me gustan, pero si algo bueno tienen las modas es que son pasajeras. Para los que crecimos escuchando a Serrat es un bajonazo oír algunas cosas... No le voy a engañar, no es lo mismo sentir a Joaquín Sabina que a Bab Bunny...

¿Se queda con el maestro?

¿Es una broma? A Sabina lo propondría al Nobel de Literatura. Bueno, ni pa’ usted ni pa’ mí, al Princesa de Asturias...

¿La vuelta del tocadiscos supone que aún hay esperanza?

El problema es que cuando aparece una versión mejorada de algo tendemos a rechazar lo anterior. Eso es como si ahora fabrican unos contrabajos muy chulos y decidimos tirar los viejos a la basura. La gente es la que decide en función de sus sentimientos o la calidad que desea si quiere lo digital o una grabación electromagnética, amigo, que yo estudié Física [ja, ja, ja].

¿Qué recuerdos quedan de lo que se conoció como los años de la Movida Madrileña?

Los Rebeldes convivieron en el espacio y el tiempo, pero más allá de eso no teníamos nada que ver con este movimiento... Somos de Barcelona, anteriores a la Movida Madrileña, y tocamos música de género...

Lo sé, pero compartieron con ellos ese renacer cultural que se vivió en los 80...

Sí, muchas veces compartimos espacio pero no los mismos gustos musicales.

¿Y los años dorados de la industria del disco?

Nosotros no hemos cambiados los discos por el directo, a Los Rebeldes nos quitaron los discos pero siempre hemos sido un grupo de directos.

¿Usted es ‘rockista’?

Sí, hay que ser rockista...Ser del rock and roll, del heavy, del punk, del rap... Todo eso a mí me suena a rock and roll. Luego, ya nos repartiremos el botín como buenos piratas.

¿Un ‘pirata’ musical con muchas tablas?

En agosto hago los 64 y me he propuesto que a partir de ahora tengo que disfrutar un concierto como si fuera el último. Ya no tratamos de reclutar a nuevos seguidores, sino conservar los amigos que se lo han pasado bien con Los Rebeldes y, sobre todo, sumar a los que ven y sienten nuestra música como algo positivo en sus vidas: sumar, siempre sumar.