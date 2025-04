La Laguna recupera el Festival de Títeres de Canarias con la participación de doce compañías

La Laguna impulsa el Festival Internacional de Títeres de Canarias, que este año congregará a una docena de compañías europeas en el entorno de la plaza del Adelantado. La Laguna Titiritando se celebrará desde el próximo lunes 7 de abril y hasta el sábado día 12 con la participación de artistas llegados desde Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Grecia y Hungría para ofrecer espectáculos infantiles, familiares y para adultos.

Las tres primeras jornadas de La Laguna Titiritando estarán destinadas a los escolares, mientras que de jueves a sábado, el público general podrá disfrutar de la oferta de propuestas de manera gratuita. El próximo jueves 10 de abril será el turno de la compañía española Pelele y de la italiana Fabiola, que actuarán en la plaza del Adelantado, a las 17:30 y las 18:30 horas, respectivamente. Al día siguiente, viernes día 11, con el mismo horario, The Fifth Wheel (Alemania) y The Budapest Marionettes (Hungría) serán los encargados de salir al escenario. La programación del sábado 12 de abril arrancará a las 12:30 horas con un pasacalle entre la plaza del Cristo y la del Adelantado a cargo de Miartefactor, tras el que se ofrecerán talleres de construcción de títeres. A partir de las 12:30 horas, Le chat fou (Francia) y Lejo (Países Bajos) realizarán sus actuaciones y, a partir de las 17:00 horas, cerrarán las actividades en la plaza del Adelantado la compañía española Ymedio Teatro y el artista Tony Zafra. El festival culminará a las 20:15 horas en la Sala de Cristal del convento de Santo Domingo con la actuación de Merlin Teatro (Grecia).

El representante de la Asociación para el Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos, Francisco Brito, celebró el «increíble impulso» que experimenta el festival de títeres en esta nueva edición gracias a su llegada a La Laguna, y que ha permitido que resurja tras nueve años de inactividad. En este sentido, este festival dio sus primeros pasos en 1990 bajo el nombre de Primavera de títeres, el primer Festival de Títeres en Los Realejos. A partir del año 2001, el festival tomó una mayor dimensión y se expandió por diferentes municipios de Tenerife, Lanzarote y La Gomera. A lo largo de ese tiempo, participaron compañías llegadas desde Rusia, República Checa, Gran Bretaña, Portugal, Suiza, Austria, Argentina, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Uruguay, Italia, Alemania, Serbia-Montenegro, Grecia y desde diferentes comunidades autónomas españolas.

Tras la suspensión del Festival Internacional de Títeres de Canarias, en 2011, debido a la crisis económica, la iniciativa quedó muy mermada hasta que la pandemia terminó con todas las posibilidades de continuación. Tras esa larga historia y 25 ediciones celebradas hasta la fecha, Francisco Brito celebró el regreso a los escenarios de esta cita tras nueve años de ausencia.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián del Castillo, afirmó que este festival llega a la ciudad Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de acercar el arte del títere a la ciudadanía, «un lenguaje universal que es capaz de emocionar y transmitir valores, tanto a los más pequeños y pequeñas de la casa como al resto de la familia». Además, valoró la programación, adaptada a todos los públicos, con la que espera que el municipio «se llene de magia, diversión y enseñanzas» durante seis días.

No obstante, el Festival Internacional de Títeres de Canarias viajará más allá del término municipal lagunero. Desde el viernes 4 de abril y hasta el jueves día 10 también habrá una amplia programación en Los Realejos, así como en Guía de Isora. Esta cita también se podrá disfrutar, de forma puntual, en Adeje, Santiago del Teide, El Sauzal y Candelaria.