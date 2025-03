Yul Ballesteros abre la novena edición del Festival Up&Down con su ‘Islazz’

El mes de abril arranca con el inicio de la novena edición del Festival Up&Down, que en esta ocasión crece y llegará a las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Graciosa. El músico grancanario Yul Ballesteros es el encargado de inaugurar los conciertos el próximo jueves 3 de abril, a las 20:00 horas, en el Castillo San Felipe de Puerto de La Cruz, hasta donde llegará con una nueva vuelta de tuerca de su proyecto Islazz.

De este modo, Yul Ballesteros ofrecerá un concierto en el que combinará música de sus anteriores trabajos con varios estrenos. No obstante, todas ellas giran alrededor del concepto de Islazz, un proyecto que le ha acompañado a lo largo de los últimos años. En esta propuesta, fusiona la música de Canarias con composiciones de música moderna. Sin embargo, el músico le da su particular firma a la propuesta e introduce también el canto que acompañará a su quinteto musical, en el que destacan además las improvisaciones más largas.

Para la actuación del próximo jueves, Ballesteros transita hacia un sonido más jazzístico que ofrecerá además una formación más pequeña, lo que ayuda, además, «a la creación en el momento», permitiendo que cada vez que se suben al escenario «pasen cosas que no se volverán a repetir».

Yul Ballesteros considera Islazz «una fábrica» que ha servido para dar forma hasta a tres discos y que surge con el objetivo de «dar sonido a los paisajes de Canarias, a sabores, incluso». El músico explica que su deseo es el de crear melodías a partir de sonidos que siempre han acompañado a la sociedad canaria. Aunque la carrera de Ballesteros se ha desarrollado en parte fuera del Archipiélago, puesto que se formó en Estados Unidos, «el folclore me ha acompañado toda mi vida y, sin quererlo, la raíz de mi música se encuentra ahí y eso precisamente es lo que me ayuda a aportar algo nuevo y original». Así, aunque Ballesteros no pretenda dar forma a ritmos del folclore, «al público le suena a canario lo que hago».

Además, el compositor y profesor celebra que, con este formato, «podemos llegar a un público mucho más grande»: «Funciona muy bien, tanto entre las personas a las que le gusta el folclore como las que llegan a través del jazz, porque se trata de música moderna, de jazz que recuerda a Canarias, y tanto es así que tenemos un timple en nuestra banda».

El festival

El Festival Up&Down amplía su programación en esta nueva edición, cuyos conciertos volverán a ser gratuitos. Esta iniciativa ofrece diferentes muestras de jazz y músicas del mundo y, en esta ocasión, se centra en las latitudes de Argentina, Japón y el continente africano. Tras la inauguración a cargo de Yul Ballesteros Quartet & Lajalada, el viernes 4 de abril será el turno de Jonay Martin & Yexza Lara; el sábado día 5 actuará Andrés Leoni Trío; y el domingo 6 de abril, Enri Ive. Todos los conciertos en el Castillo de San Felipe darán comienzo a las 20:00 horas.

Por primera vez, el Festival Up&Down llega a La Graciosa con dos conciertos. El próximo día 12 de abril tendrán lugar los conciertos de África Yeah! y Manel Ruiz El Especialista, a partir de las 19:30 horas en la Plaza del Puerto. Además, el último fin de semana la música llegará hasta La Gomera, con la actuación de Morimoto Kmetic Dúo en el Hotel Bancal & Spa. La cita será el día 25, a las 21:00 horas.

No obstante, esta edición ya ha tenido una cita especial antes de su arranque oficial del próximo jueves. En este sentido, el festival recaló en Gran Canaria el pasado miércoles con Los que no Escarmientan, presentando su nuevo disco, en el Paraninfo universitario.