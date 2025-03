Maria Oruña presenta en Tenerife su nueva novela: «Descubrí un tesoro y quise que los lectores lo buscaran»

Visita la Isla para participar en el festival Tenerife Noir, ¿había estado antes en este encuentro literario?

Pues no, y he viajado con muchas ganas e ilusión. Además de hablar de mi nuevo libro, El albatros negro, este sábado tuvimos una mesa compartida con otro autor que también habla del mar en su novela, Toni Montserrat.

Leo que esta es su novela más ambiciosa hasta ahora. Eso es mucho decir en una autora con una producción tan amplia. ¿Es quizás por la combinación de tiempos y de temáticas?

Bueno, a nivel técnico eso ya lo había hecho en alguna otra ocasión, pero quizás es porque abarca más géneros y es como más novedosa en el sentido de que incluye –además de ser una novela de aventuras– historia, misterio, y ese toque detectivesco. Es como un híbrido y además, al estar ambientada en mi ciudad y retrotraerme a finales del siglo XVII y XVIII, también tenía esa complejidad técnica.

Es una novela muy apetecible porque nos recuerda a las tradicionales y clásicas novelas de aventura y, además, tiene ese ambiente naval que tan buenos recuerdos les trae a los aficionados a los viajes, ¿no?

La idea era volver a ser un poco como niños e intentar que volviésemos a sentir esa curiosidad. Quería hacer como una búsqueda del tesoro, sin prejuicio de que la novela tenga un fondo más serio. Tiene muchas capas porque también es histórica y es policiaca. Pero sí, mi intención es que sea una novela disfrutona en la que el lector se lo pase bien.

Y es también la primera vez que ambienta una historia en su ciudad natal, Vigo.

La verdad que al principio rechacé un poco la idea de hacerlo porque era como tocar mi casa, me costaba. Pero cuando descubrí que sí que había un tesoro real en las inmediaciones en el océano Atlántico y que los lectores podían buscarlo conmigo, decidí que ya era el momento.

Su novela nos devuelve a un capítulo de la historia de España muy interesante, la Guerra de Sucesión.

Pues sí, y sobre todo al asunto de la flota de Indias, cuando venían los barcos de América y recalaban en las Azores o en Canarias y luego llegaban España y todo lo que se manejaba ahí: desde la casa de contratación al tema de los impuestos. Me parecía una temática que me venía muy bien para hablar de ese contexto.

Me gusta que los personajes sean espejos sociales del momento y del contexto

¿Este galeón del que habla existió realmente?

Cuando el lector se adentra en la novela, el Albatros negro no es un galeón propiamente dicho en cuanto a tesoro. El galeón que sí se busca de verdad en la novela, el verdadero pecio, tenía otro nombre. Pero sí existe de verdad y todos los datos históricos que se aportan, incluso documentos que se citan, son reales, incluso también los datos forenses y todas las curiosidades de contexto. Los personajes históricos están inspirados en personas reales también.

Este tipo de novelas, que son como usted comenta un híbrido de distintos géneros, son como una catedral enorme a la hora de documentarse, ¿no?

Pues mira, sí. Tienes razón. Nunca ningún periodista me lo había descrito así, como una catedral. Y es verdad. Has estado muy acertada porque realmente es como un andamiaje gigantesco que el escritor procura que no se note y que sólo se vea la fachada. Es complicado. Me he enterado hace poco que esto se denomina ahora género híbrido. Cada escritor hace luego la pócima que considera adecuada y, si funciona o no, eso solo lo saben los lectores.

Destaca la importancia de los personajes femeninos.

No es que todo tengan que ser mujer ni mucho menos pero sí que me gusta que haya personajes muy buenos, masculinos y femeninos, y que estos sean espejos sociales del momento y del contexto, que no haya anacronismos.

Ya que se ha tenido que meter de lleno en este mundo de los tesoros submarinos, ¿queda mucho por descubrir en las costas españolas?

Hay muchísimos pecios en el fondo del mar y en las costas españolas. Pero cuál es el concepto de tesoro. Para algunos puede ser las joyas y oro, que son materiales que también se traían desde América. Para otros el tesoro puede ser el del concepto arqueológico. Eso también se ve en el libro porque al final de la novela todos los lectores van a ver cuál es el verdadero tesoro.