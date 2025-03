Luis García Montero: «Celebro la cultura que respeta los derechos de los seres humanos»

Luis García Montero defiende el uso del vocabulario para abrir la mente de la sociedad. Apasionado de las letras, resalta el papel de Canarias como puente y lugar de frontera en su visita a Tenerife, donde el sábado 29 de marzo participará en el Vermú Literario de la Librería de mujeres.

¿Qué importancia tiene celebrar la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes en la ULL?

Tenemos una red muy amplia y, aunque existe una relación estrecha entre la sede y los centros, conviene reunirse una vez al año para analizar la situación, ver los problemas y marcar las líneas de actuación para fomentar la imagen de la cultura española en el mundo. Hemos decidido venir a Canarias porque nunca antes habíamos estado aquí y porque nos interesa poner atención en lugares de frontera. Canarias hoy ocupa un lugar de frontera fundamental. Nos interesa reflexionar sobre el papel que juegan los idiomas y, sobre todo, sobre la relación de la cultura española y África en los próximos años.

También acude a la ULL para ofrecer la conferencia Una defensa del humanismo. ¿Qué aborda en esta intervención?

En el mundo en el que vivimos ahora mismo, me parece muy importante reivindicar las humanidades. Creo que el progreso va por buen camino cuando se unen las apuestas por la ciencia, la tecnología y las humanidades. El negacionismo que le quita importancia a la ciencia o a la técnica es suicida, pero cuando estas se olvidan de las humanidades, el progreso desemboca en una bomba atómica. Por eso quiero reivindicar la literatura contemporánea como un diálogo entre las ciencias y las humanidades en un mundo en el que cada vez existen más medios de control para manipular la conciencia de la gente. Es por eso también que las universidades se están quedando sin alma, porque se están convirtiendo en un espacio de colocación laboral rápida. No creo que haya que negar la ciencia ni la técnica, sino reivindicar que estas han de estar al servicio de la dignidad de los humanos.

¿Cómo se enfrenta un poeta y escritor a la Inteligencia Artificial?

En primer lugar, hay que tener claro que, más peligrosos que las máquinas, son algunos seres humanos que las controlan. Lo que debemos lograr es que la tecnología esté al servicio de los seres humanos y no nos manipule. Creo que la IA y el lenguaje de las máquinas puede aportar mucho.

Esta actualidad tan convulsa, ¿le revuelve a la hora de escribir?

Creo en la vocación cultural de un idioma, que es mucho más que un vocabulario. Por eso celebro que la cultura esté conectada con el respeto a los derechos humanos. Me alegro de que la cultura sirva para ir contra los bulos que se extienden en España, para desterrar la idea de que los moros son monstruos. La gente que llega en patera merece que respeten sus derechos.

¿Qué opina sobre la decisión de Anagrama de suspender la publicación de El odio, de Luisgé Martín, sobre el parricida José Bretón?

No me he leído el libro pero estoy contra cualquier tipo de censura en la literatura. También estoy a favor de una justicia que defienda el derecho de las mujeres en situaciones de violencia.