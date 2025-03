Santiago Díaz: «Jotadé me gusta mucho porque es un inadaptado»

Tenía usted a sus seguidores esperando a que regresara al género negro como agua de mayo...

Sí. La verdad es que la gente estaba muy contenta con la trilogía de Indira, que ha funcionado muy bien. Este personaje nuevo, Jotadé, aparecía ahí, en la última entrega, en la tercera parte. Y funcionó muy bien. Y es verdad que lo han estado esperando mucho. Ylo cierto es que va de maravilla, estoy encantado con la acogida.

La de Indira fue una trilogía cerrada pero esto que se abre ahora es una especie de spin off con uno sus personajes, ¿cierto? Es algo a lo que estamos acostumbrados a ver en cine y en la televisión cuando un personaje que capta la atención del público es merecedor de empezar su propia historia.

Exacto. Soy de la opinión de que los personajes tienen un determinado recorrido y no creo que haya que alargarlos, porque al final eso va encontra de lo que buscamos los escritores, que es entretener y que la gente se lo pase bien. Pero a la hora de querer cerrar la serie de Indira yo buscaba una alternativa porque el mundo que rodeaba a ese universo tenía muchas cosas que contar todavía. Y esa alternativa la encontré a través de este personaje, que considero que es muy especial y que empieza así su andadura nueva con una nueva trilogía. Pero aunque hay personajes heredados de la anterior trilogía, debo aclarar que es un libro y una serie que se puede leer perfectamente sin conocer la anterior.

Preséntenos a Jotadé Cortés, este policía de origen gitano que protagoniza su nuevo libro.

Efectivamente, Jotadé es un policía gitano. Es mal hablado, irreverente y leal, que es una característica que le suele traer muchas complicaciones. Porque Jotadé intenta ser leal tanto a sus compañeros como a la gente de su barrio y, en realidad, no se puede estar en todo. Personalmente, me gusta mucho como personaje porque es uno de esos inadaptados. En la comisaría tiene la imagen de ser la oveja negra por su origen gitano. Y en su barrio tampoco es del todo bien recibido precisamente porque es un policía. No termina de encajar en ninguno de esos dos mundos entre los que se mueve. Pero realmente es un buen policía a pesar de sus métodos, que no son muy convencionales. No siempre cumple las normas y muchas veces hace cosas que no están bien, aunque siempre toma esas decisiones por el bien común y por los demás. Es un buen policía, eso es lo principal. Todos esos elementos y contradicciones hacen de él alguien bastante peculiar.

La novela arranca con un suceso dramático. Algo que es habitual en este tipo de historias pero que en este caso tiene, a su vez, unas trágicas consecuencias colaterales que afectan directamente a la comisaría y al jefe de Jotadé.

Exacto, hay un ajuste de cuentas y lanzan dos cadáveres por un puente de la M30. Los destripan, que es un método que usan habitualmente los narcos colombianos y mexicanos; aquí en España por fortuna y de momento no pasa, solo en la ficción. Bueno, el problema es que los restos de uno de ellos cae dentro de un descapotable en el que viajan varias personas y causa un accidente en el que muere precisamente la hija del jefe de Jotadé. Eso hace que, además de ser un caso extremadamente llamativo y muy especial, sea un asunto los involucra personalmente a todos los policías y en concreto a Jotadé. Es la hija del comisario la que ha muerto y a quien éste pide que haga lo que sea por encontrar a los responsables es a Jotadé.

La novela salió hace apenas unos días y ya ha tenido una enorme repercusión. Imagino que contar con este apoyo masivo de los lectores es una satisfacción.

No te lo puedes imaginar. Además, te voy a contar una cosa. Se publicó el jueves día 13 de este mes. El martes de la semana pasada ya salió la segunda edición. Es decir, que no habían pasado ni cinco días. Así que puedes imaginarte la satisfacción y el orgullo de poder estar ahí y dedicarme a esto y que la gente me apoye. Es súper satisfactorio. También tiene su parte de responsabilidad, porque las expectativas a veces juegan malas pasadas. Pero el caso es que está todo el mundo loco con Jotadé y se lo está pasando muy bien. No hacen más que preguntarme que para cuándo la siguiente.

¿Y para cuándo?

(Risas) Ya estoy con ella, estoy trabajando. Pero lo cierto es que ahora empezamos con la promoción y cuesta un poco más centrarse en escribir. Pero ya estoy ahí.