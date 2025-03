Mikel Santiago: «La lectura es un remanso de paz y nos ayuda a profundizar»

Juan Gómez-Jurado, Jon Arretxe y Mikel Santiago llegan el miércoles 26 de marzo al festival Tenerife Noir para hablar sobre la adaptación de sus libros en el sector audiovisual. ‘La última noche en Tremor’ es la serie de Netflix realizada a partir de la novela de Mikel Santiago.

Llega a Tenerife para participar en la décima edición de este festival de novela negra. Para ser una cita de estas características nos encontramos ante un cumpleaños importante...

Sí, con lo difícil que es montar y desarrollar un festival así, hay que darles un aplauso muy grande. Para mí, siempre es un placer volver a Tenerife.

En esta ocasión, llega a Tenerife para hablar de sus novelas, pero también de esa otra práctica tan de moda que es la de adaptar libros para hacer películas o series, como es su caso con La última noche en Tremor.

Creo que esta fue una novela afortunada desde el principio porque en su momento, en 2014, se vendió muchísimo a España y se hicieron muchas traducciones. Fue por eso que se propuso su adaptación al mundo visual, pero hemos pasado por varios proyectos, porque también se habló de hacer una película, aunque siempre con la intención de traer la historia a España. Sopesamos ideas insólitas como ambientarla en Ibiza pero cuando Oriol Paulo entró en el proyecto decidió trasladarla a Asturias, y eso me convenció absolutamente porque efectivamente encaja mucho en esa idea de una Irlanda española. Sin embargo, yo no he participado en el guion, ni mucho menos. Pude leer los guiones y aportar alguna nota creativa pero lo cierto es que se ha creado mucho a partir de la novela. Pero creo que se ha mantenido esa atmósfera, que es lo más peculiar de la novela, y creo que el producto ha quedado coherente.

Se trata, por tanto, de un proceso repleto de generosidad por parte del autor de la novela porque se trata de dos formatos diferentes que exigen cosas diferentes de la historia.

Sí. Creo que esta novela ha inspirado a Oriol Paulo para dar forma a un escenario, ha inspirado una historia, unos personajes, unos trasfondos que ha trabajado de manera creativa. Así que yo considero La última noche en Tremor una serie que es una libre adaptación inspirada en una novela.

Y tras esta adaptación, ¿se queda con buen sabor de boca como para continuar llevando sus historias a la gran pantalla?

Sí, aunque creo que es algo que está completamente alejado de mí porque el mundo del cine funciona con sus propias reglas. A mí me gusta estar en mi casa, con mi vida rutinaria y escribiendo mis novelas. Pero me parece bien que se hagan películas porque eso le da un gran empujón a los libros y además da trabajo a mucha gente. Considero estas adaptaciones como un homenaje a la novela. Pero para mí no ha cambiado nada porque escribir una novela es una experiencia humana completamente diferente a todo lo demás. Es una batalla entre el escritor y una idea; cuando un papel en blanco se convierte en mi mundo.

Aunque considera estas adaptaciones un empujón promocional para sus novelas, lo cierto es que disfruta de un gran éxito sin necesidad de grandes campañas y la serie Illumbe es buen ejemplo de ello…

Siendo muy honesto, yo soy mi primer cliente y siempre trato que lo que escribo me interese a mí mismo. Me gusta que mis proyectos sean un desafío y que no se parezcan a nada que haya escrito con anterioridad. En el caso de la primera novela de la serie de Illumbe, El mentiroso, escribí ese libro porque siempre había querido crear una historia sobre la amnesia y por eso me centré en ese tema. Mi fortuna es que lo que me parece interesante a mí, también se lo parece a mis lectores.

Y precisamente, ¿qué será lo próximo que Mikel Santiago ofrezca a sus lectores?

Ahora mismo estoy en la mitad de algo que puede que termine siendo mi próxima novela. Es también una de esas historias que siempre me han apetecido escribir y me está costando bastante pero espero poder ganar esa batalla.

¿Es un proceso agridulce el de la escritura?

Sí, es como si me comprara la montaña más abrupta del mundo y quisiera construir el palacio más bello en su cima. Tengo la visión de hacer algo bellísimo, pero es difícil poder encajarlo. Creo que el resultado de la batalla en la escritura es una especie de saldo entre cuánto se parece la historia a tu visión inicial de la idea.

Y para todo ello, lo esencial es que la gente lea. ¿Cree que se lee lo suficiente en la actualidad?

Creo que vivimos en mitad de una pandemia de la pantalla. Vivimos de la distracción, la superficialidad, la obsesión informativa… Estamos absolutamente inflados de noticias pero la lectura es un remanso de paz, algo curativo en medio de todo eso. Es una práctica que nos ayuda a profundizar y que hace que nuestras manos se queden quietitas. La lectura es súper importante, más que nunca. En el caso de la novela negra que tanto se aborda en el Tenerife Noir, me parece un género que viaja perfectamente con los tiempos, es un formato rápido, cargado de tensión, de grandes emociones y que engancha. Además, nos permite descubrir realidades humanas porque no olvidemos que la novela negra trata sobre personas.