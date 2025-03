Carmen Morales actúa en El Sauzal: «Visitaré todos los lugares de la Isla en los que estuvo Agatha Christie»

Decidió abandonar su carrera como actriz hace unos años, ¿por qué optó por hacerlo?

Me apetecía tomarme un paréntesis en mi vida profesional y poder dedicarme a mi hijo, algo que a lo mejor mi madre no había podido hacer con nosotros. Tuve la oportunidad de poder elegir y decidí dejar mi carrera a un lado. Quería poder disfrutar de todo lo que tenía que ver con su crecimiento como, por ejemplo, ir a los partidos de baloncesto y a las clases de trompeta o llevarle y recogerle del colegio, ese tipo de cosas.

Todos le recordamos de su paso por televisión, especialmente de su papel en la serie Al salir de clase, pero básicamente ha desarrollado su carrera en el teatro.

Bueno, he trabajado en varios campos. Menos en el cine, porque solo he hecho dos películas, he trabajado a partes iguales en el teatro y en la televisión. En el mundo audiovisual hubo una época en la que enlacé varios trabajos con otros y también es muy bonito. Pero es verdad que siempre digo que el teatro es mi refugio porque me encanta el proceso, los ensayos, la posibilidad de ponerme en la piel de otra persona. Me encanta sufrir el personaje hasta que llega el momento en el que algo hace «click» y se mete en tu sistema. A partir de ahí empiezas a disfrutarlo todo desde otro punto y eso dura 2 o 3 años, que es el tiempo que suele durar una gira.

La obra con la que visita la Isla es muy tinerfeña y además lleva la firma de una de las grandes figuras del teatro del país, Juan Carlos Rubio, que además tampoco pierde la ocasión de visitar Canarias.

Sí, le encanta Canarias. Nos ofreció esta obra a Juan Meseguer y a mí sin haberla ni siquiera escrito y le dijimos que por supuesto que sí, que con los ojos cerrados. Pues cuando tuvo la respuesta lo primero que hizo fue precisamente irse a Tenerife a escribirla. La propia obra ha nacido en Tenerife, eso es así. Cuando volvió de ese viaje nos pudo dar ya la obra escrita y bueno, es una delicia. Te puedes imaginar lo que sentimos todos cuando salió este bolo en Tenerife, no nos lo podíamos creer. Estamos todos fascinados con que llegara el momento y por fin está aquí y es este sábado.

Se mete en la piel de la gran maestra del misterio Agatha Christie, que también se vino a Tenerife buscando refugio.

Exacto. En este momento en el que transcurre la obra, ella recibe un varapalo enorme porque había sido educada en un ambiente muy tradicional, en el que le habían preparado para ser esposa y ama de casa. De repente, su marido decide que quiere divorciarse y ella no lo entiende. Le horroriza porque para ella el matrimonio es su razón de vida. En ese momento pierde toda su identidad y no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Pierde su fuerza y ya no tiene ni donde agarrarse; ni en lo personal, ni lo profesional. Entonces, la obra empieza en un momento muy concreto porque ella estaba frustrada y angustiada por esa situación personal. Es ahí cuando, en nuestra historia, aparece este personaje maravilloso de Benito Pérez Galdós. De su mano van transcurriendo cosas y juntos van surfeando, digamos, por encima de esas olas hasta llegar al final que es además muy tierno y muy bonito.

Un encuentro que no fue posible en la realidad pero que, sin duda, hubiera sido 100% canario y muy literario.

Exacto. Es un encuentro muy, muy bonito y muy especial porque para ella significa que puede volver a tomar las riendas de su vida gracias a él.

Nos encantaría hacer una mini gira por Canarias

¿Por dónde han llevado esta obra de teatro antes de llegar con ella, este sábado, a Tenerife?

Ay, hemos estado por todas partes. El estreno tuvo lugar el pasado 8 de septiembre en Montilla, pueblo natal de Juan Carlos Rubio. De ahí hemos viajado por todas partes, por muchos lugares. Hemos tenido bolos todos los fines de semana en diferentes lugares: por todo el sur, Valencia, etcétera. Y ahora llega el de Tenerife, donde está el verdadero Hotel Taoro que es la escenografía de nuestras funciones. Va a ser muy especial.

¿Les dará tiempo de darse un paseo por los escenarios reales que acogieron a Christie?

De hecho voy un día antes y me quedo dos días más para disfrutar de todo. Quiero ir a su calle, esa calle que tiene los escalones ilustrados con los nombres de todos sus libros. Tengo muchas ganas de pasear por donde ella estuvo y de ir al Hotel Taoro, que creo que sigue en obras y aún no está abierto siquiera.

¿Habrá más funciones por Canarias con esta pieza?

Estamos deseando que nos lleven a otras islas y a otros lugares de Canarias. Bueno, espero que ahora que estaremos ahí en El Sauzal algún programador venga a vernos y se interese. Ojalá porque nos apetece volver pero para tocar varias de las islas. Nos encantaría poder hacer una especie de mini gira por Canarias.