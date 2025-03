"Lo de Trump será algo pasajero"

Abogado, periodista, coach y autor de Sueña, visualiza y crea, Curro Cañete (Málaga, 1976) está de vuelta con un libro que exalta los siete puntos que dan forma a su método: Hazte consciente; acepta la sombra; acepta la pérdida; construye; sana tus heridas; las tres reglas mágicas y vivir es volar. Vuela. La fórmula la ha mostrado en los cinco libros anteriores que escribió a partir de un retiro (no sé si espiritual) en la isla de Lanzarote.

Éste es un libro muy suyo, ¿no?

Sí, sí, sí... tiene mi sello propio [ríe].

¿Qué ha querido hacer en las páginas de ‘Sueña, visualiza, crece’?

Ayudar a la gente a que haga sus sueños realidad. Eso ya de por sí es muy difícil, pero lo más complicado es disfrutar en el camino hacia un sueño. Para lograrlo es necesario un foco muy potente que ilumine el objetivo y, sobre todo, muchas ayudas.

¿Los sueños hay que madurarlos?

Se tienen que trabajar mucho porque las etapas y los tropiezos que existen en el camino no son nada fáciles de sortear; miedos externos e internos. Además, ésta es una sociedad que nos distrae con un montón de tonterías que impiden focalizar nuestras vidas hacia un objetivo claro y directo. Antes de abordar un sueño es importante reconducir nuestro día a día a un punto desde el que podamos asaltar ese reto.

Lo primero es enfocar el objetivo...

...sin eso no podemos ser consciente de la realidad que nos envuelve y vivir la vida con alegría.

¿El libro es una especie de ‘radiografía’ de la felicidad?

Los sueños nos ayudan a ser felices en el momento presente [silencio]. Es imposible acceder a un espacio en clave positiva si el camino lo haces desde la angustia, el miedo o el pesimismo. En Sueña, visualiza y crea (Planeta) intento que los lectores aprendan las claves para experimentar con más entusiasmo esa misión.

¿Cuánto ayuda en ese camino una regla que siempre está presente en sus textos: «Quiérete a ti mismo»?

Hay muchas personas que no se sienten merecedoras de las cosas que les pasan; que incluso creen que la felicidad está reservada para otros...

¿Es importante creérselo y apostar por la táctica ‘este niño no tiene abuela’?

Todo el mundo tiene derecho a ser feliz; todo el mundo está capacitado para encontrar esos instantes de felicidad. El problema es que mucha gente se ha extraviado o distraído en el camino hacia ese instante de plenitud. Saber reconducir tu vida para vivir esos episodios de alegría es una de las tareas más complejas a las que se enfrenta el ser humano.

El origen de este trabajo está en un viaje a la ciudad de Nueva York.

Sí, es la quinta vez que estoy en una ciudad que me fascina...

¿Incluso ahora que los claroscuros urbanos son tan evidentes?

Puede ser que esté experimentando una transformación, pero a día de hoy es una de mis ciudades favoritas... Hay gente de todos los continentes y mucha libertad, sobre todo, porque allí no te conoce nadie. Si yo me pongo a escribir en la Biblioteca Pública nadie va a saber quién soy. Yo necesitaba salir de mi mundo para escribir este libro y allí me encontré libre.

¿No deja de ser curioso que en un lugar que siempre presumió de ser el «país de las libertades» ahora se sienta secuestrado por el ‘trumpismo’?

Sí [pausa]... este mundo es un poco menos feliz con Trump en el poder, pero también podemos visualizar que esto puede ser una etapa pasajera que más temprano que tarde pasará. El problema es calibrar todo lo que se lleve por delante mientras dure.

Sí, hay cosas que son inexplicables...

Yo no he estado allí desde que volvió a la presidencia, pero desde la distancia sí que hay cosas que son difíciles de asimilar. Donal Trump no va a poder con Estados Unidos, ya verá que todo esto termina dando la vuelta.

Usted destila un optimismo que muchas veces no existe en el mundo.

Estar enfocado en lo que quieres lograr es lo que da sentido a tu vida. Lógicamente, le hablo de una búsqueda de la felicidad en lugares que no están secuestrados por la guerra o la pobreza.

¿Cuál es la palabra o el mensaje que resume el contenido de este trabajo?

Más que una palabra, yo apostaría claramente por este mensaje: Si la vida ha puesto un deseo dentro de ti es porque tienes la capacidad de hacerlo realidad. La fe mueve montañas, incluso, las que parecen gigantescas. ¡Confía en ti!