San Juan de la Rambla reivindica la poesía con el Festival Mazapé

El Festival Internacional de Poesía Mazapé afronta su segunda edición, que se celebrará entre este jueves día 20 y el domingo día 23. Será en el municipio de San Juan de la Rambla y toma su nombre, precisamente, de un macizo rocoso de la zona. Entre sus participantes está el poeta y traductor venezolano Adalber Salas Hernández.

El plantel de creadores internacionales se completa con la madrileña Nuria Herrera, la mexicana Elisa D. Castelo, así como Roberto Toledo Palliser, Ernesto Rodríguez Abad, Sara González o Juan Carlos Mestre. La agenda del certamen está disponible en la página web www.mazape.com.

Salas Hernández (Caracas, 1987) se licenció en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello y obtuvo una maestría y un doctorado en Lenguas y Literaturas Española y Portuguesa por la Universidad de Nueva York. Ha sido codirector de Bid & co., editor y miembro del consejo de redacción de la Revista Poesía de la Universidad de Carabobo, entre otras responsabilidades.

Su obra incluye títulos como La arena, el vidrio: ascenso en tres movimientos (2008); Salvoconducto (2015), que le valió el Premio de Poesía Arcipreste de Hita; La ciencia de las despedidas (2018) y Nuevas cartas náuticas (2022). Además, ha publicado ensayos como Clarice Lispector: el lugar de la poesía (2019) y Palabras sin dueño. Variaciones sobre la traducción literaria (2019).

Salas Hernández es, además, el traductor de autores como Marguerite Duras, Antonin Artaud, Charles Wright, Mário de Andrade, Hart Crane, Pascal Quignard, Mark Strand, Lorna Goodison, Louise Glück, Yusef Komunyakaa y Anne Boyer. Actualmente, reside en México junto a su esposa, la poeta Elisa Díaz Castelo

El venezolano destacó la importancia de certámenes como Mazapé, que incluye también actividades pedagógicas, jornadas poético-musicales, teatro y un festival familiar de la palabra. «Me parecen importantísimos estos festivales. Hacen falta espacios para la poesía: espacios públicos, abiertos, donde las personas –tanto los participantes en el festival como el público– puedan suspender por un instante todo lo demás para escuchar poesía, simplemente. Eso renueva, refresca, ofrece un cambio de perspectiva con respecto a la realidad. No sólo es sano; es imprescindible».

El escritor aprovechó también para hablar de sus procedimientos creativos. «Es un proceso de investigación: antes de comenzar la escritura y durante la misma recabo y leo todos los libros que me parecen interesantes y en sintonía con el trabajo que realizo», detalló. «Esta sintonía puede deberse al tema, por supuesto: un asunto compartido. Pero también aspectos formales, por ejemplo: formas literarias, estructuras que resuenen con la labor que me he planteado. Claro, no siempre consigo leer todo lo que habría querido. Pero vaya que trato», añadió.

Este 2025, el festival ha diseñado tres programas paralelos y una sesión matinal. El Espacio Cultural La Alhóndiga acogerá las jornadas poéticas-literarias-musicales y la Plaza Rosario Oramas tomará el relevo para las teatrales y musicales previstas en horario nocturno.

En su obra La ciencia de las despedidas, Salas Hernández aborda temas como la violencia y memoria. El autor confiesa no poder lograr el equilibrio entre la historia y la exploración de sus propias experiencias. «Nunca lo logro. Pero lo intento constantemente. Se trata de un equilibrio complejo, un balance entre elementos cuyo peso y pertinencia para el libro cambia, se mueve a medida que la escritura avanza. Es un acto de malabarismo. Sin embargo, el objetivo se mantiene: explorar no sólo los entresijos de la memoria histórica y las experiencias personales, sino sobre todo las conexiones entre ambas».

La traducción es otra de sus grandes pasiones, una actividad que hace «con entrega». «Me fascina esta práctica, me quedo como hechizado por las reflexiones teóricas en torno a ella. Encuentro en la traducción interminables posibilidades para la escritura literaria», concluyó el que será uno de los protagonistas del Mazapé.