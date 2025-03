Albert Espinosa: «Mi religión es procurar estar rodeado de gente buena»

Es ingeniero industrial, pero ha encontrado su espacio en el mundo de la cultura. Actor, director de cine y teatral, guionista y escritor, Albert Espinosa (Barcelona, 1973) mostrará el próximo viernes en el Teatro de El Sauzal, a las 19:00 horas, su universo amarillo. El acto está organizado por la librería El Barco de Papel y el único gesto cómplice que pone el autor de la película Planta 4ª o la serie Pulseras Rojas es que los asistentes acudan con alguna prenda amarilla. «Si no, no entran», bromea el articulista de El Periódico de Catalunya, diario al igual que EL DÍA - La Opinión de Tenerife perteneciente a Prensa Ibérica.

El amarillo es luz, ¿no?

Mi madre hospitalaria me enseñó que entre el amor y la amistad hay personas que te encuentras por sorpresa en este mundo. Creo que hay veintitrés. Esa luz está ahí... Es un color que siempre me ha traído mucha suerte; también el rojo por todo lo que supuso sacar adelante el proyecto de Pulseras Rojas.

Ante la adversidad usted siempre buscó esas zonas de luminosidad.

Yo tenía una amiga que decía que «la vida es amarilla maravilla». Y el amarillo me da energía y fuerza. Es un color que siempre ha estado muy presente en los dieciséis libros que he escrito. Tenerife es un lugar que me ha dado mucha suerte en mi vida [en la actualidad trabaja en un proyecto literario en el que la Isla es un personaje más] y, sinceramente, es un buen momento para viajar hasta allí con El universo amarillo.

Sol, si se cumplen las previsiones de la Aemet, no le va a faltar.

Siempre viene bien recargar un poco de energía con sus rayos, sobre todo, ahora que tenemos unos días fríos y grises. En Canarias tampoco se han librado del mal tiempo. ¿no?

Amenaza con mejorar la semana que está a punto de comenzar.

Pues habrá que aprovechar. Ir a las Islas siempre resulta muy estimulante.

Sus libros son pequeñas historias inundadas de elementos que se anclan al alma.

Me gusta contar cosas asociadas con finales que se merecen una historia. En este caso quise escribir de cómo encontrar tus amarillos en la vida. Creo mucho en las personas y en una fuerza invisible que apunta que todavía debes encontrar a una de ellas... El universo amarillo te ayuda a volver a creer en las personas, en su bondad, en su amistad...

¿Eso es una lotería?

Algo parecido [ríe]... Son esas personas que te encuentras en el mercado, en la cafetería o en el asiento de al lado de un avión que no puedes considerar un amigo, pero te pueden ayudar a vivir momentos especiales.

¿Cree en la teoría de los hilos rojos?

Creo que hay algo que nos conecta con el mundo [pausa], pero en un periodo en el que todo se rige por reglas de ensayo y error y nuestras vidas funcionan a golpe de algoritmos, yo sigo creyendo mucho en algo que decía Beethoven sobre la bondad como característica más preciada del ser humano. Mi religión es procurar estar rodeado de gente buena. Ésos son mis dioses...

¿Malos tiempos para creer en la humanidad?

Se está perdiendo a pasos agigantados, pero me gusta que mis libros destilen esas dosis de humanidad. Me interesa encontrar gente buena que me acompañe en esta vida.

¿Lo individual parece que se impone al esfuerzo colectivo?

Eso es algo que empezamos a experimentar en la escuela con el bulling y los políticos acentúan con unos discursos cargados de agresividad. Hay programas de televisión que fomentan el bulling sin que nadie haga nada. En la calle se ve que la gente va sobresaltada y enseguida quiere reclamar lo suyo sin importarle si a su lado existe una persona que sufre en silencio las presiones de un jefe, un profesor, un compañero de vida o un familiar.

En sus textos suele existir una segunda oportunidad para «curar el alma».

A veces es bueno intentar parar el mundo para reinventarte y buscar otro camino. Buscar un tiempo para escapar de la realidad que vives y regresar de una manera diferente es una de las mejores experiencias que puede vivir el ser humano. También es cierto que muchas veces nos falta la valentía para acometer esos cambios... Siempre habrá tiempo para corregir un error. Yo estudié ingeniería industrial y me reinventé como escritor.

¿Usted es una especie de Da Vinci de la cultura?

No tanto [ja, ja, ja]. Yo disfruté mucho mi etapa como ingeniero industrial, pero también me lo he pasado bien escribiendo historias para otras personas. La vida hay que interpretarla desde muchos ángulos; son como esas tiendas extrañas que existen en la ciudad en la que nunca entraste. El día que te atrevas a entrar, igual te cambia la vida. ¡Pruébalo!

