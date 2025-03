Eva Ruiz traspasa fronteras con su tema ‘Quiero contarte’

Desde que saltara a la fama cuando aún era una niña, la cantante lanzaroteña Eva Ruiz no ha hecho más que expandir su carrera y afrontar nuevos retos, como la interpretación, donde poco a poco se va haciendo un hueco. La joven artista estuvo el pasado fin de semana en Tenerife, donde actuó en uno de los escenarios del Carnaval chicharrero, hasta donde llegó con un formato acústico e íntimo con el que buscaba «conectar» con su público gracias a los temas que ha presentado en los últimos tiempos.

El pop y el soul han sido una constante en la carrera musical de Eva Ruiz, quien en poco tiempo ha sido capaz de crear un sonido único y que se suman a la capacidad de la joven artista de pintar una imagen con palabras que, combinada con su suave voz, trasciende géneros e idiomas, haciendo posible que su carrera se desarrolle en diferentes países.

La interpretación y la música son las dos caras de la carrera artística de Eva Ruiz, quien celebra poder «expandirme creativamente» y poder dedicarse a lo que realmente le gusta. «Es cierto que cuando lo compagino no tengo tan tiempo libre, pero aún así soy feliz porque no siento que esté trabajando; simplemente me estoy expresando y los retos que se me presentan son una motivación para mí», reflexiona minutos antes de subirse al escenario.

Estos días se encuentra inmersa en la promoción de su último tema junto a Maikel Delacalle, Quiero contarte, que forma parte de la banda sonora de la película Culpa tuya, donde además participa como actriz interpretando a Jenna. Así, continúa compaginando ambas facetas ya que aún tiene pendiente el estreno de la tercera entrega de esta saga. «Pero también sigo a full con la música, preparando el lanzamiento de canciones súper especiales». En este sentido, avanza que prepara la publicación de una nueva canción para las próximas semanas: «Es una de las que más me gustan de toda mi carrera y creo que va a conectar mucho, no solo por el mensaje sino también a nivel visual, porque quiero hacer algo muy especial».

Canarias siempre

A pesar de que, desde muy joven, decidió trasladarse a Madrid para desarrollar su carrera, jamás ha perdido su vínculo con Canarias. «Las Islas me representan, no sólo culturalmente, sino también creativamente, porque me inspiran mis raíces», reflexiona Eva Ruiz, quien reconoce que le es imposible desconectarse del Archipiélago. Considera incluso un «superpoder» el provenir de Canarias: «Muchas veces hablo con personas que no saben dónde estas las Islas pero soy capaz de explicarlo con mis canciones, para que sean capaces de ubicarlas en el mapa».

Además de hacer de embajadora, Eva Ruiz afirma que el Archipiélago continúa siendo su «oasis en mitad de toda la locura cuando estoy lejos de casa y de mi gente». Precisamente ese refugio se convierte también en fuente de inspiración para Ruiz y estará presente en el nuevo disco que ultima ahora. «En una de las canciones digo que tuve que salir de mi casa para encontrar mi camino de vuelta porque, aunque quiero expandirme, conocer mundo e inspirarme allá donde voy, no hay ningún sitio como la casa de uno», reflexiona la joven cantante.