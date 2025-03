Guaynaa da las gracias a Canarias

De camino hacia Canarias y procedente desde Bolivia, el cantante puertorriqueño Guaynaa (Jean Carlos Santiago Pérez) hizo escala en Madrid para promocionar su nuevo trabajo, su canción Caramelito. Se confesó entusiasmado con su participación en las fiestas carnavaleras de la vecina ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta fue, detalló, la segunda vez que actúa en las Islas. Este largo viaje, por lo tanto, ha merecido la pena. «Merece muchísimo la pena, estoy muy feliz de tocar por segunda vez en Canarias. Pero pese a que es la segunda vez que estoy por ahí, en realidad es la primera vez que llevo este potente espectáculo de salsa».

Porque este artista ha evolucionado desde los ritmos urbanos hacia la salsa pura y dura, un camino que no es más que el reflejo de sus influencias musicales. La primera vez que aterrizó en las Islas fue para ofrecer un concierto en el municipio de Gáldar. «Recuerdo que me quedé en un hotel que estaba justo al lado de una iglesia dedicada a Santiago Apóstol, que es algo que me toca muy de cerca porque yo me llamo Jean Carlos Santiago», recordó con cariño.

Guaynaa cree, por lo tanto, en las señales, pero sobre todo cree en el esfuerzo y en el talento. Y en Canarias, explicó, lo hay raudales. No en vano, tiene experiencia en este campo, interpretó una canción con Nía, conocida por su paso por el formato televisivo Operación Triunfo. Se llama Vamo’ echando y es otro ejemplo de ese viraje hacia la salsa de Guaynaa. Se tarta de una salsa «contemporánea, arrebatadora y adictiva» que formó parte de su trabajo PaloSanto, un disco que estuvo ocho semanas consecutivas en las listas de los discos más vendidos. Además, la artista canaria acaba de ganar el prestigioso premio Gaviota de plata del Festival Viña del Mar, en Chile. Es el festival latino más grande del mundo.

«Dentro de las maletas de los canarios viajaron nuestros ritmos y costumbres hasta España»

«Es una niña talentosísima. Yo no sé qué tienen ustedes los canarios en ese patrio que es mágico porque todo lo que sale de ahí sale con un talento demasiado preparado y afilado». Un reconocimiento hacia los artistas de las Islas que cobra aún más importancia viniendo de un puertorriqueño, cuna de grandes voces internacionales. «Claro, es que de ahí viene la cosa», continuó explicando. «Los canarios fueron para el Caribe y para Latinoamérica y generaciones después regresaron con sus maletas. Dentro de esas maletas estaba la música y nuestras costumbres, a ellos les debemos que nuestra música llegara a España».

Caramelito es su nueva canción, la primera salsa inédita del puertorriqueño. «Creo que en todo el género nos estamos moviendo en torno a esa tendencia. Si no, fíjate en gente como Nathy Peluso o Rauw Alejandro», destacó. Coescrita por Guaynaa junto al compositor panameño Omar Alfanno, se trata de una salsa romántica que narra la devoción de un hombre por un amor prohibido.

«Es una salsa salsa, por el medio de la calle, que no tiene nada que ver con el reggaeton. Es una interpretación muy profunda de esa parte más vulnerable del hombre», explicó el creador de este tema, llega a un mes del lanzamiento de QNPLC junto a Tropikal Forever y que sirve como antesala al álbum de cumbia que el boricua publicará próximamente.

Para terminar, el músico destacó que ha sido todo un honor poder compartir Caramelito con Alfano, uno de los grandes nombres del género. «Es uno de los responsables del surgimiento de la salsa erótica, la salsa romántica; es el responsable de algunos de los grandes éxitos de genios como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle o Jerry Rivera», destacó.

Guaynaa concluyó, asimismo, con una promesa para sus próximos conciertos. Habrá siempre «mucho sabor, mucha cadencia y mucho tropicaleo».