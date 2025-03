Dani Sehu, Adnan Alagic y Dario Kos, músicos: «Veíamos Tenerife como uno de esos destinos imposibles»

¿Es la primera vez que vienen a Tenerife y a Canarias?

Dario y yo (Sehu), sí. Él, Adnan, la segunda porque estuvo una vez de turista en el sur de la Isla.

¿Cuál es su repertorio básico y qué ofrecen en el Orfeón La Paz?

Es un repertorio clásico para dúo de guitarra basado en la obra de compositores españoles y de música de Estados Unidos de diferentes épocas. Por ejemplo, vamos a tocar cosas de Albéniz o de Falla. También de sudamericanos como el brasileño Joao Pernambuco.

La guitarra es un instrumento que suena a España. ¿Cuál es su conexión en este sentido con este país si es que existe?

Sí, se trata de guitarra española, claro, y la mayoría de los compositores eran españoles, pero la guitarra clásica es mucho más que sólo la música española. Se trata de un instrumento increíble y universal con muchas posibilidades. Cuando era niño (Sehu) me entró a través de vinilos como los de Narciso Yepes. Una conexión potente y profunda. La gente se conecta mucho al escuchar este sonido.

¿Cómo nace el grupo y cuál es su desarrollo sobre el escenario?

Somos colegas de la academia de Sarajevo (capital de Bosnia). Profesores y asistentes. Convivimos, nos vemos cada día, nos conocimos en conciertos y tuvimos buena conexión. Esta idea nace en 2021 y el recital consiste en dos partes. La primera mitad con el dúo de guitarra y luego con la incorporación de Dario a la percusión. Quisimos ampliar los límites del repertorio de guitarra convencional y estudiarla a través de la música de cámara. Con una amplia gama de programas compuestos por obras de diferentes orígenes estilísticos, del barroco a la expresión musical contemporánea.

"La guitarra fue de niños un escape en la guerra y ahora lo sigue siendo ya como profesionales"

¿Qué música gusta hoy entre los jóvenes de su país?

Sería una mezcla que no es folk tradicional sino un poco desastre y vergonzoso (literal). Resulta difícil de describir, pero es muy popular la fusión entre rap, hip hop y folk. Algo así. Casi no lo consideramos música como tal, con sentimiento y eso, sino que lo principal son algunos añadidos externos que poco tienen que ver con la música en sí.

Hay un potente concepto europeísta en Bosnia, ¿Que piensan de un festival como Eurovisión?

Nos gustaba mucho y lo seguíamos desde hace 30 años, pero ahora, no porque es más político. Las canciones que deben ganar no lo hacen nunca y las que carecen de valor musical acaban ganando el festival. En nuestra opinión priman otro tipo de valores que no son los musicales cuando deberían imponerse estos últimos.

¿Cómo ven a Europa hoy con una guerra en Ucrania y un resurgir de la ultraderecha que trae un viento preocupante sobre todo desde el Este del continente?

Con preocupación. Hubo guerra en Bosnia y los Balcanes (años 90 del siglo pasado) y en mi caso (Sehu) sobreviví a ella de pequeño. Ahí están los casos de Austria, Hungría, Eslovaquia, incluso Alemania o Francia. Esas fuerzas se están creciendo y eso hace que las personas no se sientan a salvo. Se qué es la guerra no puedo imaginar que algo similar suceda en ningún lugar. Ni en Europa ni en otro sitio.

¿La música puede jugar algún papel en positivo?

Para mí (de nuevo Dani Sehu) siempre ha tenido un papel importante porque precisamente en la guerra la guitarra fue mi escape cuando no podía salir a la calle (sus compañeros corroboran sus palabras). Eran tiempos muy difíciles en mi vida porque no podía salir a la calle a jugar y la guitarra era mi compañera. Ahora también y juega un papel parecido cuando me siento triste o cansado. Cuando tengo problemas personales, primero toco un poco para mí y luego ya estoy bien para pensar. La música es muy importante para mí. También en ese contexto, para olvidar la guerra y todo lo que conlleva siempre está en el primer lugar Esa es mi personalidad, ahora como profesional de esto (Adnan y Dario asienten convencidos).

¿Que les ha parecido lo que han visto de la Isla?

No vimos mucho el primer día porque llegamos a las 5 de la mañana. Fuimos al Orfeón y al hotel con ese excelente anfitrión que es Ángel (Quintero cónsul honorario). Mañana (hoy) nos centraremos en la actuación y luego veremos algo de la ciudad porque nos vamos el domingo. Pero hemos comido muy buenas tapas (ríen).

¿Qué pensaste cuando les dijeron que iban a tocar en Tenerife?

Lo primero de todo fue como... Wow, ¿es posible? Porque para nosotros las Islas Canarias son algo muy lejano y no es fácil venir desde Bosnia. Más aún siendo un destino muy atractivo. Nos pasó algo similar el año pasado en Puerto Rico, una tierra con muchas conexiones con esta, cuando fue como un sueño porque no sería posible ir tan lejos; es algo similar lo que sentimos ahora. Hay lugares especiales como este a los que en teoría no puedes llegar. A Viena o Munich pero a Canarias no sería posible. Pues sí lo es y aquí estamos.