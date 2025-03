Tenerife recibe el tributo a The Doors más importante de Europa

El Teatro El Sauzal acoge el 26 de abril la actuación de The Doors in Concert, la formación holandesa que rinde homenaje a la banda californiana de la década de 1960, lidera por Jim Morrison. Esta formación está considerada el mejor tributo europeo de la banda norteamericana y se subirá al escenario fiel a su amor por los álbumes en directo de la formación 50 años después, para recrear de la mejor manera posible el sonido del proyecto original.

Danny van Veldhuizen tiene la difícil tarea de poner voz a este tributo que se podrá disfrutar en Tenerife y asegura que la música de The Doors es atemporal: «Nunca comprometieron su esencia para encajar en las tendencias de su época y, aunque muestran influencias del blues, por ejemplo, su sonido y sus letras eran completamente suyas». Habla así de la vigencia de esta propuesta porque «su poesía sigue siendo sorprendentemente relevante hoy en día» y considera temas como The End, como «un hermoso amigo».

El proyecto The Doors in Concert surgió en el año 2010, cuando la mayoría de las bandas tributo «eran más bien grupos de versiones que tocaban las canciones sin recrear la experiencia». Pero esta propuesta es diferente porque «estamos obsesionados con la autenticidad». Precisamente, Danny van Veldhuizen afirma que «la autenticidad no es solo sonido», sino que incluye toda la experiencia en vivo». Por eso, incluso la furgoneta de la gira de esta banda tributo es una Ford Econoline americana de 1977. «Los verdaderos fanáticos de The Doors lo reconocen», celebra el cantante.

Pero The Doors in Concert no solo implica interpretar las canciones de la banda californiana, sino también meterse en la piel de Jim Morrison y sus compañeros. Para ello, no realizan demasiados ensayos, afirman, sino que llevan a cabo su propio ritual, preparan una bebida casera. Así, explican los integrantes, disfrutan siempre antes de salir del escenario del Veldhausener Apfelschorle, preparado con Jim Beam Honey, agua caliente, jengibre, miel y limón, servido en una taza de cerámica con una calavera.

The Doors son, para los músicos de este tributo, «nuestros héroes» pero el cantante reconoce que la verdadera magia «sucede cuando vemos al público moverse», y no solo con la música, sino también con las letras, que «son poderosas y profundamente personales», expresa Danny van Veldhuizen. En este punto, el habla del poder de la música, que «trae recuerdos, cambia perspectivas y nos toca de formas inesperadas».

The Doors in Concert trata de crear «una atmósfera inconfundible» cuando se sube al escenario. Esta música «es intensa y lleva consigo un peso cultural y filosófico profundo», reflexiona el cantante, quien trata de ofrecer «una experiencia inmersiva, con cierta energía oscura de la que nadie puede escapar».

El público que acuda en abril a disfrutar de la propuesta de esta banda podrá recrear un concierto de The Doors, tal y como habría sido en 1968, «en el mejor momento del grupo», afirma Van Veldhuizen. Es por eso que emplearán los mismos instrumentos, amplificadores y micrófonos que pudieron emplearse en 1960, «incluso nuestro estilo está inspirado en esa época» porque el objetivo de esta banda tributo es actuar como una máquina del tiempo.