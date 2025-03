La marca Parfois elige Tenerife para rodar su campaña veraniega

Tenerife ha vuelto a ser el lugar escogido para rodar una importante campaña publicitaria. La marca de moda y complementos Parfois acaba de lanzar su campaña para primavera-verano de este 2025. La publicación, que ha tenido una especial repercusión en las redes sociales, lleva por subtítulo A new chapter is being written. The Journey (Un nuevo capítulo ha sido escrito. El viaje).

No obstante, los paisajes tinerfeños no están identificados como tales, ya que en el material de la campaña publicitaria se simula un hipotético viaje de la modelo a Baly. Sin embargo, los tinerfeños que vean este vídeo promocional podrán localizar paisajes muy familiares y detalles determinantes, como el roque de la localidad de Garachico, que aparecen en algunos de sus fotogramas.

Imagen del anuncio donde se aprecia la costa de Garachico. / El Día

Muchas de las escenas muestran pistas en zonas montañosas del norte de la Isla y amplias extensiones de plataneras. La modelo principal de la campaña, que en este vídeo protagoniza un viaje en moto, es la norteamericana Abby Champion, que ha desfilado para marcas como Bottega Veneta, Chanel, Balmain o Dolce & Gabbana.

Gracias a sus redes sociales, ha trascendido que este anuncio se grabó en la Isla en diciembre del año pasado. Según los datos del Gobierno de Canarias, el Archipiélago contabilizó 390 producciones publicitarias en 2024. Una de ellas es esta de la marca Parfois, que tiene tiendas en muchas de las Islas y que se lanzó oficialmente este jueves.