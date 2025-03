"Tocar rock and roll es mejor que las drogas y casi te diría que el sexo"

En la Barcelona de 1979, Carlos Segarra, uno de los pioneros del rock and roll español, funda Los Rebeldes junto a Aurelio Morata y Moisés Sorolla. Ellos son los culpables de que en este país se escuchara rockabilly a gran escala. Durante dos años y multitud de actuaciones comparten escenarios con Chuck Berry, Johnny Guitar Watson, Ramones y Mike Olfield, entre otros. Finalmente, la multinacional Emi-odeon les ficha y edita su primer disco: Cervezas, chicas y rockabilly (1981). Tras el single Carolina / Demasiado whisky ( 1982), hubo un parón de un año por la mili de Carlos. A su vuelta grabaron Esto es rocanrol (1984), que editó Twins, y ahí es donde empieza su ascensión al estrellato, con temas como Harley 66, Esa manera de andar, Esto es rocanrol... Las actuaciones del trío Carlos-Aurelio-Moi de esa época son legendarias.

Lo que empezó como grupo de rockabilly purista (levitas, tupés, gorras ‘blue cap’, himnos tribales) se convirtió en un misil de éxitos para todos los públicos: Rebeldes con causa (1986) y Más allá del bien y del mal (1988) contenían éxitos indiscutibles; Mediterráneo se extendió como una mancha de aceite... Desde su meteórico ascenso a principios de los ochenta, Los Rebeldes rozan el millón de discos vendidos, han grabado quince álbumes de estudio y cuatro en directo, además de realizar innumerables actuaciones que les han convertido en una de las bandas que más kilómetros ha recorrido por la geografía nacional. Con el tiempo se han ido abriendo a otras influencias (soul, surf, swing...), siempre con la voz y el liderazgo de Carlos Segarra.

Aprovechando la celebración del 45 aniversario de su nacimiento, Rebeldes 79 –nombre escogido para diferenciar el trío original de la formación actual– han grabado nuevo álbum: Al este del Edén (2024), donde demuestran una vez más que dominan el género como nadie en este país. Rockabilly, swing, country, rythm & blues..., mezclados con destreza en unos temas propios que se convertirán en nuevos himnos para sus seguidores. Carlos Segarra es aún un hombre-guitarra ambulante, a la vieja usanza: siempre aferrado a su sombrero cowboy, tanto levanta una fiesta como encabeza un festival de nostalgia ochentera.

Los Rebeldes nacen en 1979. ¿Qué horizonte buscaban?

El horizonte era ser una gran y buena banda de rock and roll. La mejor de este país.

¿Por qué el nombre de ‘Rebeldes 79’? ¿Se trata de una reunión exclusivamente para este disco? ¿Y lo de bautizar la gira con un título de Thin Lizzy?

‘Rebeldes 79’ se escogió para diferenciar la formación original –el trío que formo junto a Aurelio y Moi– de la actual. Es una reunión de ‘edición limitada’ para esta gira de presentación del disco Al este del Edén, que es como se llama la gira. The boys are back in town es un guiño en la nota de prensa, pero no con referencia al tema de Thin Lizzy, sino al que sale en la banda sonora de la película Límite: 48 horas (1982).

¿En qué se parecen una banda de rock and roll y un viejo Cadillac?

Depende de los años de rodaje de dicha banda. Lo demás lo dice la propia letra de la canción.

Se ha escrito mucho de lo que pasó en Madrid, pero ¿cómo era la escena de Barcelona?

La escena de Barcelona era muy rockera, ya sea con más influencia punk, mod o ska. Sus raíces y origen estaban en la clase media-baja. La Movida de Madrid provenía más de clase media-alta.

Hacer un tema, siendo de Barcelona, que se llame Mediterráneo después de Serrat... ¿Era una declaración de intenciones?

La compuse en el servicio militar en Ceuta. Fue un puro ejercicio de música surf y añoranza de mi adorado Mediterráneo.

La mescalina fue una droga muy popular en el Levante en tiempos de la Ruta del bakalao... ¿Cómo surgió la canción?

Es una de esas letras con doble sentido que me gusta escribir. Mescalina es una chica, ¿no lo es?

¿Qué ha sido lo mejor de estos cuarenta y cinco años de carrera con Los Rebeldes?

Lo mejor es seguir estando aquí, y sumar generaciones más jóvenes después de todo este tiempo.

¿En el panorama musical han cambiado mucho las cosas? ¿Cómo se viven ahora las giras?

Han aparecido otros soportes, nuevos medios como Internet, pero el rocanrol es más que eso. Es actitud ante la vida entre otras cosas, y todavía lo puedes encontrar en los jóvenes músicos en las salas de ensayo. Las giras están mucho más profesionalizadas. Ahora mismo se viven como el que va al trabajo todos los días.

Siempre vivos es un alegato en defensa del vinilo: ¿Una causa perdida? ¿Aún se pueden encontrar estrellas como las que aparecen citadas en la canción?

El vinilo está muy fuerte como soporte, y la tendencia de momento se mantiene. Lo de las estrellas como las de la canción está más complicado... Ahí si que lamentablemente cualquier tiempo pasado fue mejor.

¿Los jóvenes de ahora son rebeldes o esto del smartphone ha hecho que se pierda algo de gas?

Depende de lo que se entienda por ‘rebelde’. Los conceptos cambian con las épocas, así como los estereotipos. Pero el smartphone no veo en qué puede ayudar a la rebeldía, sino todo lo contrario.

¿El reguetón es el nuevo punk, como dicen algunos?

¿Quién lo dice? El punk tenía una connotación de lucha contra lo establecido política y socialmente de la que el reguetón carece completamente.

Loquillo y Los Rebeldes empezaron a la vez, pero sus carreras han seguido distintos caminos. ¿Cómo es actualmente la relación?

Loquillo y yo compartimos visión de la vida y de la música. Nuestra relación hace tiempo que es más hermandad que amistad.

¿Tres canciones esenciales para entender a Los Rebeldes?

No creo que se pueda definir a Los Rebeldes con tres canciones, pero Rebelde con causa y Cadillac 79 pueden dar pistas.

¿Cómo fue actuar junto a Chuck Berry? ¿Era tan agarrado como dicen?

La noche que teloneamos a Chuck Berry fue, aparte de una gran satisfacción personal, un gran paso en la incipiente carrera de Rebeldes. Y lo de agarrado..., aquella noche, al menos, Berry no lo demostró; al contrario, estuvo muy amable con nosotros y nos firmó unos autógrafos.

¿La fuerza de Los Rebeldes radica en el directo?

Ninguna duda sobre eso.

Casi cuarenta y cinco años tocando rock and roll. ¿Estaba planeada esa longevidad? ¿Aún queda mucha rueda por quemar? Después de tanto tiempo, ¿qué estimula a la hora de hacer rock and roll? ¿Cuál sigue siendo la causa?

Estaba todo estudiado [Risas], y, por supuesto, queda rueda por quemar. Tocar rock and roll es una de las cosas más excitantes que existen; es mejor que las drogas, y casi te diría que el sexo. Todo dicho. ¿Te parece poco?