Eduardo López Banzo: «El oído es un sentido perezoso; no escuchamos cosas nuevas»

El Festival de Música Religiosa de Canarias arranca en Gran Canaria este 6 de marzo con el programa ‘Infirmata, vulnerata’, que también se podrá escuchar un día más tarde en La Palma y los días 8 y 9 en La Laguna y Arico, en Tenerife. El concierto, dirigido por Eduardo López Banzo, honra al compositor Alessandro Scarlatti en el 300 aniversario de su fallecimiento.

¿Qué importancia tiene un festival como este de Música Religiosa de Canarias?

Me parece una iniciativa muy, muy interesante porque ofrece conciertos que no deberían faltar jamás en las Islas. Con estas iniciativas se recupera un repertorio antiguo y religioso muy interesante para el público, porque se ofrecen cosas que en otros foros más sinfónicos no están presentes.

Llega con un programa en el que rinde homenaje a Alessandro Scarlatti. ¿Qué es exactamente lo que va a poder disfrutar el público en este concierto?

Llegamos con una propuesta musical que no es frecuente en Canarias. Alessandro Scarlatti es el padre de Doménico Scarlatti y tiene una valía gigantesca como compositor. Es uno de los grandes genios de la historia de la música, pero su huella ha sido un poco oscurecida por compositores como Bach o Vivaldi. Pero en ocasiones era incluso más importante que ellos porque realizó composiciones de una grandísima calidad. Se trata de una música que captura al oyente por su belleza y por la cantidad de fantasía y originalidad que posee. Creo que el público se va a quedar encantando porque hay alguna pieza que se va a poder escuchar por primera vez en las Islas. Hemos seleccionado unos motetes que Scarlatti escribió en Nápoles para el virrey español. Son una auténtica preciosidad.

Alessandro Scarlatti fue un compositor muy prolífico y dio lugar a obras con una gran técnica compositiva.

Sí, es un gran reto. Además, es un estilo que no se ha interpretado demasiado, porque es un compositor que falta en las salas de conciertos, aunque en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para recuperar su música. Todo eso también significa que los músicos están poco familiarizados con su estilo, que es muy personal, y que precisa de grandes dosis de imaginación para estar a su altura. Precisamente, en el año del tricentésimo aniversario de su fallecimiento, queremos que vuelva a los escenarios, que se escuche su música y que los músicos la toquen más a menudo.

Usted considera imprescindible que los músicos se empapen del espíritu de la música que van a interpretar y, ya que dice que las composiciones de Scarlatti son desconocidas incluso para los profesionales del sector, habrán tenido que realizar un importante trabajo previo.

Sin duda, porque creo que una de las mejores maneras de entender a un compositor es acercarse a su entorno, a su vida y, sobre todo, a sus técnicas de composición e interpretación. Estamos hablando de música compuesta hace más de 300 años y es demasiado tiempo como para que sepamos enfocar su música como por arte de magia. Por eso es tan importante la investigación previa, el acercamiento a su estilo, que yo creo que es necesario y urgente.

Esa es la parte que le toca a los músicos pero, ¿y el público? ¿También debe llegar al concierto con un conocimiento previo del compositor?

Todo depende de los músicos. Si ellos sirven una composición, que es de primerísima calidad, y lo hacen bien, te aseguro que el público siempre disfruta. Existe un esfuerzo, una dedicación, un amor y entusiasmo que el público recibe de la mejor manera.

¿Con quién ha decidido contar para acercar al público la música de Scarlatti en estos conciertos?

Contamos con un equipo fabuloso de músicos de primerísima calidad que encabeza un chico muy joven, el contratenor gaditano de 23 años Bruno Campelo. Es un chico de un talento formidable al que Al Ayre Español hace hueco en esta ocasión.

¿Qué importancia tienen los templos en los que tendrán lugar estos conciertos para ofrecer esta música en directo?

Es indispensable. En su momento, esta música se interpretó en la Capilla Real de Nápoles. Justamente se trata de un repertorio sacro, son unos motetes escritos con una gran belleza. Creo que Scarlatti verdaderamente quiso manifestar en Nápoles la grandeza de su estilo.

¿Qué invitación realiza al público de Canarias para asistir a los conciertos de este primer programa del festival?

Le diría que no se lo pierdan, que realmente se van a quedar sorprendidos de que un compositor que seguramente han oído tan poco de repente sea una revelación porque su composición magistral sorprende y encariña. Siempre digo que el oído del ser humano es uno de los sentidos más perezosos. En general, tendemos a hacer poco esfuerzo por escuchar cosas nuevas. Ese es un gran error, porque existe una música maravillosa que la gente se está perdiendo por no tener la curiosidad de acercarse a ella. Les aseguro que cualquier persona que venga a estos conciertos no va a salir igual de cómo ha entrado al templo.