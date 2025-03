6.500 firmas reclaman cancelar una subasta de obras de arte hechas con IA

Alrededor de 6.500 personas han firmado una carta abierta que demanda a Christie’s Nueva York cancelar su primera subasta de obras de arte realizadas con inteligencia artificial (IA) generativa. Los impulsores de la iniciativa denuncian que gran parte de esas piezas se crearon usando modelos de IA entrenadas con obras previas de arte sin que los autores lo autorizasen o percibiesen dinero por ello. Desde la casa de subastas han hecho caso omiso y mañana miércoles cerrarán las pujas online. Una de las obras alcanzaba el lunes los 70.000 dólares. Se trata de «Embedding Study 1 & 2», de Holly Herndon y Mat Dryhurst; mientras que otras incluso se situaban en los 150.000 dólares.

Christie´s defiende en su web que se trata de la primera subasta de obras de arte realizadas con IA que impulsa una casa de subastas. Si bien las pujas se pueden efectuar solo a través de internet -con un cuidadoso y escrupuloso registro- las obras se pueden disfrutar en directo en una exposición en las galerías Christie´s Rockefeller Center de Nueva York.

Obra de Niceaunties para la subasta en Christie´s de obras hechas con IA. / .

"No es sustituta de la creatividad humana"

En un documento Christie´s defiende que "el arte de inteligencia artificial de este calibre" no es "una sustituta de la creatividad humana", según palabras de Nicole Sales Giles, directora de Arte Digital de la casa de subastas. "Se trata de emplear la tecnología para impulsar aún más lo que es posible, explorar lo que se pueda conseguir fuera de la posibilidad humana", añade Giles.

Pero los artistas que iniciaron la recogida de firmas se fijan en los derechos de autor al considerar que para entrenar los modelos de IA se tomaron como referencia obras de arte sin el permiso de quien las ejecutó. No obstante, ¿están todos los creadores en contra? El artista digital vigués Borja Bernárdez señala que "vivimos en un mundo extremadamente digitalizado donde somos nosotros, los mismos artistas, los que –compartiendo nuestro trabajo en redes– propiciamos que otros humanos utilicen nuestros proyectos para la elaboración de sus propuestas". Para Bernárdez poner limitaciones en este campo sería "como poner cotos".

Obra "Embedding study 1 & 2" de Holly Herndon & Mat Dryhurst que alcanzaba ayer los 70.000 dólares. / .

"Artistas validados en su campo"

Añade el creador vigués –director del grupo artístico MIL111 – que "los artistas que forman parte de esta subasta están más que validados en su campo" y que su trabajo artístico está "lo suficientemente consolidado como para que la subasta sea legitima".

Entre ellos, cita a Harold Cohen, "pionero en el arte computacional y generativo que lleva desde los años 60 reflexionando sobre el uso de algoritmos y sistemas computacionales para la creación de obras de arte".

Obra de Harold Cohen para la subasta de Christie´s / .

También destaca a Refik Anadol que han creado y entrenado "sus propias IA para desarrollar su obra. Todos los artistas participantes en la subasta han desarrollado su trabajo tanto en la elaboración de herramientas propias de inteligencia artificial, como en la elaboración de sus propios posicionamientos conceptuales frente al uso de estas. Han aportado valor critico a al tema más allá del rechazo sistemático", defiende.

La pieza "Machine Hallucinations-ISS Dreams" de Anadol anotaba ayer 150.000 dólares en su última puja, si bien hasta el día 5 de este mes aún podrá seguir subiendo. La previsión de Christie´s es que pueda llegar incluso a los 200.000 euros.

Imagen de un vídeo de Refik Anadol para la subasta de obras realizadas con IA en Christie´s. / .

"Coger obras sin permiso"

El poeta y creador vigués Marcos de la Fuente –desde Nueva York– reconoce que "hay muchas formas de ver todo esto" pero desde su punto de vista "la IA generativa no debería alimentarse con obras de artistas que no han dado su consentimiento para nutrirla. En la red está todo el arte del mundo y los que entrenan a las IA están cogiendo esas obras sin permiso".

Aun así reconoce que "no se puede paralizar nada. Estas IA generativas dan contenido al mercado del arte sin necesidad del artista. Detrás de cada IA siempre hay un programador, ingeniero o artista. Las IA, de momento, no generan arte por sí mismas. Es otro tipo de arte. No creo que se pueda parar lo que viene".

Controversia entre los artistas

Aunque De la Fuente opina que la IA "se apropia" injustamente del trabajo de artistas, reconoce que resulta muy difícil regularla. «Hay gente que se está aprovechando de eso. En todos los procesos de progreso ha sucedido», agrega.

Borja Bernárdez coincide en que la IA por sí sola no se aprovecha del trabajo previo de los artistas, pero matiza: "Para que la IA devuelva un resultado o producto artístico hay que entrenarla y, para ello, hay un ser humano detrás. Ha de tener cultura visual y sensibilidad artística para poder entrenar al algoritmo y que este devuelva un resultado que esté a la altura de una expectativa artística y poder así generar valor".

"Los modelos generativos deberían entrenarse con materiales autorizados por los autores" Carlos Fernández de Vigo — Director de cine, director del laboratorio Octopus de IA

Un director de cine y creador que trabaja con IA es el también vigués Carlos Fernández de Vigo, cuyo equipo Octopus IA Lab –con sede en Navarra– estuvo detrás del primer duelo mundial en directo y en tiempo real entre un rapero (Bnet) y una IA. Para Fernández de Vigo –que junto a Lorena Ares impulsa el cine emocional con IA– "los modelos generativos deberían entrenarse con materiales autorizados por los autores".

Reflexiona que nos encontramos en una etapa de transición de dos modelos tecnológicos que supondrá muchos cambios. "Estamos a tiempo de que los modelos generativos se basen en contenidos autorizados", recalca.

La diferente legislación en el mundo: problema

No obstante, observa otra problemática, ya que la regulación difiere según la parte del planeta: «Hablamos de tecnologías accesibles gracias a la globalización. En este contexto, supongamos que en Europa no se permiten ciertos modelos de IA que sí son legales en EE.UU. o China, por ejemplo. ¿Podremos ver las películas que hayan hecho con estas tecnologías? ¿Van a tener que usar nuestros artistas y productoras herramientas con resultados peores o más costosos?», se pregunta.

Obra realizada con IA que se subasta en Christie's. / .

El futuro de los humanos: la gran incógnita

Fernández de Vigo advierte de que «vivimos días en los que no basta con una visión técnica y si lo hacemos ¿qué implicaciones tendrá para las personas? También es una cuestión de equilibrio social. Tengamos en cuenta que vivimos una disrupción tecnológica que puede ofrecer increíbles oportunidades pero también puede poner en riesgo nuestro modo de vida y estado de bienestar ¿Qué ocurre en una sociedad en la que la IA se enfoca para sustituir el trabajo humano?».

Por último, Marcos de la Fuente considera que «la tecnología se podría volver en nuestra contra, creando más diferencias sociales. Ya está aquí el tecnofeudalismo».

Marcos de la Fuente. / M.F.

"Si la máquina va a acabar alcanzando al poeta, pues que sea lo más poética posible"

El poeta y creador vigués Marcos de la Fuente acumula años trabajando en proyectos que vinculan la poesía y la inteligencia artificial. El último es "El poeta versus la máquina", que presentó recientemente en Los Ángeles con el Instituto Cervantes. Al respecto señaló a FARO, interpelado por el diario decano: "Si la máquina va a acabar alcanzando al poeta, pues que sea lo más poética posible".

Explica que este proyecto "es previo a la explosión de la IA. El poeta –a través de su gemelo digital diseñado por el vigués Ismael Faro, ingeniero jefe en IBM América– dialoga con la IA entrenada con mi poesía y con la poesía de los autores que me han influido".

"Nosotros alimentamos la máquina con poesía. No queremos que la escriba. La máquina genera visuales, imágenes, para que expanda la poesía del poeta. No queremos una máquina que me sustituya, sino que aumente mi alcance en el recital", aclara.

De ahí que en cada poema haya diferentes visuales elaborados por la artista Vanesa Álvarez, al tiempo que se acompañan de la música electrónica de Alec Ekvall. Para completar el proyecto, traje de la firma viguesa La Canalla.

De la Fuente publicará en breve libro nuevo y expandido (con recursos digitales) con la editorial Elvira.