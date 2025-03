El joven cantante peruano Pascal aterriza en Tenerife

Con tan solo 24 años, Pascal se ha convertido en uno de los artistas peruanos con mayor proyección internacional de los últimos años. Estos días ha visitado Tenerife por primera vez con su nueva producción musical, Pa la luna, un tema con el que continúa consolidándose en el sector del reguetón, el pop y la balada romántica. Pa la luna es un medio tiempo romántico que habla del amor universal y que ha producido junto a los productores españoles Carlos Almazán y Dellacruz. El videoclip, rodado en Miami, busca conectar al público con las emociones que siente el protagonista de la canción al hablar de ese amor único.

Tras exitosas visitas por México y Estados Unidos, Pascal visitó Tenerife el pasado fin de semana por primera vez para participar en el Carnaval de la capital chicharrera, donde presentó Pa la luna. Incluso antes de subirse al escenario, celebró poder visitar Canarias al fin y aseguró que, "no solo estoy emocionado por poder conocer al público de las Islas, sino porque me encantan los lugares verdes y esta isla me parece súper bonita".

El joven cantante explica que Pa la luna es un tema que compuso hace tiempo y que ha grabado y producido en Madrid. "Me encanta tener la oportunidad de viajar a España y compartir mi trabajo con productores y compositores de este país, y sobre todo poder aprender de ellos", expresa el artista peruano, quien celebra además poder mostrar esta canción con la que puede mostrar estilos musicales con los que también se siente cómodo pero que su público no había podido disfrutar hasta el momento. "Precisamente por eso me pareció tan importante poder mostrarla en España, un país que ha sido tan importante para su producción", expresa el cantante, quien también es conocido por haber interpretado canciones para telenovelas y series de televisión en Perú.

Pascal sabe que la música no tiene fronteras y por eso ha decidido expandir su carrera todo lo que ha podido. "Ser artista es complicado porque hay que trabajar continuamente, sin rendirse y a veces cuesta, pero esta es la tercera ocasión en la que visito España para presentar un tema y estamos construyendo poco a poco este proyecto de manera conjunta". A pesar de este trabajo continuo, Pascal dice que "estoy feliz porque esto es lo que siempre he querido vivir, es mi sueño". En este sentido, a Pascal, esta profesión le viene de familia, ya que su talento parece heredado de su abuelo, quien era compositor y guitarrista y celebra poder aprender y mejorar cada día que se dedica a la música.

En contacto

Pascal es el único artista solista peruano en el Top 50 de Spotify, donde permanece desde hace meses. Pero no solo triunfa en la música, sino también en las redes sociales, en las que ha encontrado a su mejor aliado para consolidar su carrera musical. No obstante, reconoce que se trata de un arma de doble filo porque cada vez más la gente examina al detalle las publicaciones y muchas personas se pueden sentir afectadas por las publicaciones debido a numerosos factores. Pero reconoce que "he ido aprendiendo y avanzando porque en tan solo un año he hecho cosas que jamás hubiera imaginado y estoy seguro de que aún quedan por llegar muchas otras cosas buenas". "Si no hubiera sido por las redes sociales, yo no hubiera podido salir de Perú con mi música y trabajar en Estados Unidos, México o España", reflexiona esta joven promesa.