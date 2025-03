El viernes 13 de mayo de 1960, Grace Borgenicht escribe una primera carta a Martín Chirino. Tiene previsto viajar a España del 7 al 12 de julio. Después de casi 10 años de actividad, la galerista neoyorquina necesita renovar el selección de artistas que representa y abrirse hacia Europa. De visita a Nueva York, un tal Diego de Vergarra le había indicado un joven escultor español, miembro de El Paso que pronto expondrá en el MoMA. En ese primer mensaje, la galerista le comunica que desea visitar su taller y conocer su obra.

El 10 de julio, sobre una hoja de papel con el encabezado del hotel Ritz de Madrid, Grace Borgenicht y Martín Chirino firman el primer contrato redactado a mano por ella, de representación exclusiva del artista para todo Estados-Unidos. La relación oficial entre la galerista y el artista se inicia diez días antes de la inauguración de la famosa exposición New Hispania Painting and Sculpture del MoMA, comisariada por Frank O’Hara.

En el contrato, la galerista se compromete a utilizar todos los medios posibles para promover la obra del artista, la reputación y la venta de sus obras. Además de asumir los gastos necesario para ello, garantiza las ventas de obras con un adelanto de 100.000 pesetas al año. El precio de venta está fijado por el artista y dicho valor se divide en 50 % para cada uno. La primera exposición está prevista para la primavera de 1961, con un mínimo de 12 piezas.

Unos días después de la firma del contrato de exclusividad, Chirino envía cuatro esculturas a Nueva York, además de catálogos y transparencias. La aventura americana había empezado y la universalidad del artista con ella. Desgraciadamente, Chirino enferma de neumonía dejando de lado su taller durante un tiempo.

La primera exposición individual de Chirino en la galería se realiza del 17 de abril al 5 de mayo de 1962, donde se presentan las series Inquisidor y Viento. En paralelo, la galería Grace Borgenicht posiciona la obra del escultor español en otras muestras colectivas de la propia galería o de colaboradores externos.

Su segunda muestra en solitario se realiza en 1969. Entre estas dos fechas, Chirino viaja por primera vez a Estados Unidos en 1967, en compañía del arquitecto Antonio Fernández Alba, que había diseñado su taller de San Sebastian de Los Reyes, y de Carlos Saura, para la presentación de su última película. El choque de culturas es impactante. Saliendo de una España gris sometida a la dictadura, Chirino descubre en Nueva York lo que significa la verdadera libertad. Se inicia con ese viaje su condición temeraria de nómada entre las dos orillas del Atlántico.

En la correspondencia que mantuvieron el artista y su galerista, se aprecia una infinita confianza y una profunda admiración mutua. En una ocasión, Grace le escribe a Martín: «I believe so much in your work» («Creo tanto en tu trabajo»). Hasta en los momentos de crisis, cuando la hegemonía del Pop Art invadía la Gran Manzana, Grace Borgenicht confesó «It hurts me very much to have had so few sales...» («Me duele tanto haber tenido tan pocas ventas…»). La posición de galerista que elige la Grace Borgenicht Gallery hacia sus artistas es la de correr riesgos, como un verdadero amateur adquiriendo obras sabiendo perfectamente que no se podrán vender pronto.

Aún así, en 1969, el contrato se revisa quitando los adelantos que la galería no puede asumir. El empeño de Grace Borgenicht sigue siendo ofrecer a sus artistas la mejor cobertura y el apoyo absoluto en todo momento. Se solicitaban las mejores firmas de la crítica neoyorquina para acompañar las exposiciones de Chirino de los mejores artículos en las revistas de arte mas importantes del momento. John Asbhery, que fue uno de los primeros en apoyar a Chirino, escribe para el New York Magazine, Dore Ashton publica en el Arts Magazine.

Durante los 35 años y mas de 20 exposiciones, entre colectivas e individuales, realizadas en la propia galería o en toda la geografía de los Estados Unidos, Martin Chirino envió la casi totalidad de su obra, serie tras serie. Recién salidas del yunque del taller de San Sebastian de los Reyes, las nuevas piezas partían directamente para el 724 Fifth Avenue de Nueva York para ser presentadas en primicia. «Si miro cada una de las series que he creado, siento que ahí hay un momento de mi vida». Cada uno de estos momentos lo compartió con Nueva York.

En su segunda estancia en Nueva York, para la exposición de 1969, Chirino entra en contacto con Hart y Beatriz Perry. Ellos visitan la última exposición del escultor en la Grace Borgenicht Gallery, donde propone, a partir del repertorio de Raíz y de Paisaje, un desarrollo en la serie Mediterránea. La pareja adquiere varias esculturas, entre otras Raíz II, que fue expuesta en el MoMA. Beatriz Perry, escultora y galerista, propone entonces a Martín Chirino utilizar su taller y su yunque en desuso de Germantown, que domina el río Hudson cerca de Nueva York.

En 1972 Martín Chirino se instala en el taller, compartiendo con la familia Perry la vida cotidiana, sus alegrías y sus desgracias. Por fin puede dejar su trabajo alimenticio y dedicase a tiempo completo a la creación gracias al mecenazgo de los Perry.

En la soledad del taller, absorbido por el paisaje y concentrado en el proceso creativo, Martín Chirino, desarrolla una serie muy expresiva: Aeróvoro. En esa primera estancia de 2 años, a la cual seguirán otras, la obra del escultor se «hace mas completa y definida, con mayor carga de intencionalidad literaria». En 1973 se exponen los primeros Aeróvoros en la galería, con una muy excelente acogida del público y de la crítica.

En 1979, después de varias muestras colectivas, Martín Chirino presenta la serie AfroCán. En un correo a la galería del 8 de febrero de 1978, el artista describe como entiende el montaje de la misma «a partir de una idea preconcebida para que la lectura de la obra sea fluida, fácil y coherente desde la primera escultura hasta el último detalle. La iluminación es fundamental, se ha de conseguir un ambiente de misterio y de paz, casi cultural, para resaltar la simplicidad y primitivismo sofisticado a caballo entre Africa y el mundo de la Cultura Occidental».

Al inicio de los años ochenta, es el momento en que Chirino investiga la verticalidad. Nace la serie PenetraCán. En una carta a Mac Chambers, copresidente de la galería Grace Borgenicht, del 16 de mayo de 1980, el artista le confiesa: «Mi trabajo va hacía adelante, lentamente pero lleno de nuevas formas verticales que me afanan por penetrar la tierra y el cielo, de mi pensamiento y del cosmos. El esfuerzo me esta llevando a un estado de transformación y agotamiento, típico de estas cosas; de todos modos ya sé muy bien que sin pasión no hay vida».

El ritmo de las exposiciones sigue la cadencia creativa. La exposición de 1982 consolida las series anteriores. En 1985 la galería dedica la muestra en la cabecera de Crónica del Siglo XX. Los años 1988 y 1989 dan presencia a nuevas cabeceras además de Atlántica, Mi patria, Homenaje a Brancusi y Homenaje a Malevitch. En 1992 la galería propone en sus paredes los grandes dibujos a carbón sobre papel calco, como Cangrafia o Pandemium.

El poeta y escritor Serge Fauchereau exclamaba, «Antes de Chirino, a ningún artista se le ocurrió esculpir el viento». Es el viento canario de la playa de Las Canteras, dibujando molinos de arena, el que llevó a Martín Chirino hasta los confines de la creación y se posó en Nueva York para siempre.