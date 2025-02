La evolución como norma

La comodidad no entra en su vocabulario. Sex Sodio Sullivan es de esas bandas que siempre apuesta por dar un paso más allá, por adoptar nuevos retos sin perder la definición propia. La próxima semana lanzan La vida es un videojuego, un disco que describen como pieza conceptual en torno a la evolución vital. Así lo describe Manu Hernández, su cantante e impulsor: «En realidad la idea va orientada a la fórmula simple de un videojuego: empezar por el nivel más fácil y a medida que avanza, todo empieza a complicarse o a aumentar su dificultad. No es nuestra intención hablar del tema desde un punto de vista de sabiduría (risas). Por el contrario, es precisamente la ironía de hacerse adulto y las dificultades que eso conlleva, de ahí el título La vida es un videojuego, casi parece que se burla de nosotros».

El mismo orden de canciones plantea esa «visión evolutiva», de nuevo con la intención lírica de Manu y su particular punto de vista de esa vida que nos toca llevar adelante. Pero la diferencia no se queda solo ahí. También camina el sonido del grupo hacia lo acústico y hacia lo electrónico. ¿Hablamos de evolución?: «La sensación con los dos singles ha sido como de renovación de la banda, eso es cierto. Entiendo que con el disco completo pasará lo mismo. Yo personalmente creo que es un disco más, y que es solo una nueva etapa. Siempre hemos tenido la tendencia a buscar nuevos conceptos y experimentar con nuevas formas de contar historias. Eso implica el sonido, las letras y la forma en la que grabamos, pero no deja de ser el mismo plan que hemos tenido en cada disco. Quizá este disco tiene un poquito de todo lo que hemos aprendido y está escrito e interpretado desde un pilar más sólido y claro. También es un reflejo de nuestra propia evolución personal», aporta Manu.

El lanzamiento del disco, el próximo jueves, 27 de febrero, viene con concierto de apoyo. «Tenemos preparado un directo del disco nuevo con la banda al completo e incluso otros músicos tocando el chelo, la trompeta, el piano y la guitarra acústica, al igual que en el nuevo disco. Sex Sodio Sullivan no es una banda únicamente de producción y estudio. Grabamos lo que podemos tocar e intentamos estar actualizados con las nuevas fórmulas de directo, sampler, sintes o cajas de ritmos».

El resto de 2025 se va con directos de presentación y con sorpresa: «Este año hemos decidido centrarnos en los ensayos y en preparar canciones de los cuatro discos que hemos editado para hacer una especie de 10° aniversario que acompañe al nuevo álbum».

