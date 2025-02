María Pérez presenta ‘La gata sobre el teclado’ en Santa Cruz

La periodista María Pérez (Canals, Valencia, 1973) presenta este jueves 20 de febrero, a partir de las 18:30 horas, su nuevo libro: La gata sobre el teclado. Fragmentos del Edén (Alabarda Ediciones). Se trata de una recopilación de los artículos que, bajo el mismo epígrafe, publicó en los periódicos La Opinión de Tenerife y El Día. El acto, donde además podrán adquirirse ejemplares de esta nueva publicación, tendrá lugar en la sede de la Tertulia de Amigos del 25 de junio, situada en la calle Ruiz de Padrón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Esta antología periodística discurre entre los años 2016 y 2023 y es, en cierta media, un homenaje que la escritora rinde a la Isla que le ha acogido durante años. De hecho, el libro está específicamente dedicado a esta tierra: «A Tenerife, Isla de fuego, tierra iniciática, fractal de un edén que se autoreplica en el corazón de los que acuden a su llamada».

La periodista y escritora María Pérez. / El Día

El título de su nueva publicación es también el de la columna de Pérez, que arrancó este proyecto como un blog personal. «Cuando se me ocurrió el nombre, busqué en internet a ver si había algo así. Me apareció una novela de finales de los ochenta de una escritora argentina con la que me puse en contacto y fue muy amable», recordó. La sorpresa –una de esas casualidades que a veces apuntan claramente en una dirección– fue que la historia de esa novela hablaba de una periodista llamaba también María y que escribía una columna de opinión en un periódico.

Las columnas de Pérez, explicó, se desarrollaron de una forma orgánica y su estructura se articula en torno a una anécdota o experiencia a partir de la que la escritora ofrece una reflexión. «Sin saberlo, seguía una estructura que partía de algo personal que me llevaba, de forma natural, a una reflexión trascendente. Algunas parecen casi como una hoja de mi diario personal y por eso siempre he dicho que más que una columna de opinión, lo mío son columnas de reflexión».

Pérez, licenciada en Ciencias de la Información por la Politécnica de Valencia, también es autora de la novela corta Alma, del cuento navideño La llave de Vulcano y de varios relatos entre los que destaca Lilium Vesta, con el que quedó finalista en la III edición del concurso El libro en blanco.