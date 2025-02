José Manuel Ramos: «Espero ayudar a que se tome en serio la tradición»

¿De dónde surge la idea de dedicar un programa a los secretos del folclore canario?

Pues esto empieza con una iniciativa de Emilio Alonso, que es el director, junto con Estefanía Martín. Es una idea suya. Y lo es incluso el título, Orígenes. Da la casualidad de que entonces yo acababa de editar un disco que se llama Vuelta al origen, sobre la música tradicional de Punta de Hidalgo. Entonces, basado en esa idea suya de ir a distintos lugares en las Islas, le propuse, para empezar, acudir a los focos donde durante una época hubo un lugar importante para cantadores, tocadores y bailadores. Y se dividieron las islas, en algunas fuimos a dos, y otras, a veces por logística y no porque no hubiera más de lo que hablar, solo una vez. Mi intención ha sido acudir a donde quedara gente mayor que nos pudiera contar algo, pero que también hubiera niños o de gente joven como continuadores de esos focos importantes de tradición. Con el añadido de incluir en los programas cantadores fallecidos, de los que por medio de la tecnología, aislamos su voz y los incluimos cantando con cantadores vivos de hoy en día.

¿El papel de la tecnología es importante?

La tecnología consigue que podamos aislar su voz en esas grabaciones. Mediante unos auriculares los músicos –los actuales– les pueden acompañar cantando. Fabiola Socas, que es una gran amiga, me decía que era casi como un intercambio de ultratumba y era muy gracioso. Y bueno, al final creo que quedó una buena muestra. También he tirado de fondo de armario mío de todos estos años, porque hay mucha gente a la que conozco, gente que está ahora muy mayor, como es el caso de don Isidro Ortiz de La Gomera. Pero también tiré de mis experiencias. A la hora de charlar con esa gente uno tira de recuerdos y de experiencias. Y me gustó. La idea era también incluir un poco de humor, anécdotas, historias interesantes y que contaran también cuáles eran las circunstancias sociales en aquel entonces.

Habla de focos importantes dentro de la historia del folclore y usted procede precisamente de uno muy reseñable.

Claro, y de hecho el primer capítulo fue en La Laguna. Aunque el orden es más una cuestión de logística. Pero además es que el de La Laguna fue el primero que hicimos, el episodio piloto. Decidimos movernos pasando de puntillas porque imagínate hablar de Tejina en diez minutos. Eso es imposible. Primero fuimos por el casco con el Orfeón La Paz, como institución aglutinadora de la música culta pero sobre todo porque muchos de los buenos cantadores pasaron por allí. Luego fuimos a Tejina y avanzamos hasta La Punta, donde mi madre hizo un trocito de Arrorró.

¿No se quedó ninguna fuera?

No, porque incluso fuimos a La Graciosa porque hay allí una familia, la familia de los Toledo, que son como los protagonistas de la música tradicional de La Graciosa. El último día ya de rodaje de Lanzarote, íbamos a ir a La Graciosa para entrevistarnos allí –en su casa antigua– con José Manuel Toledo. Ese día el mar no dejaba salir a los barcos y nos quedamos con las ganas. Pero digamos que técnicamente no estuvimos en La Graciosa, pero sí que contamos para el programa con la familia Toledo de La Graciosa.

¿Cuál era ese nicho de espectadores al que pretendían llegar? ¿Han conquistado a algunos otros por el camino?

Cuando uno hace un programa de folclore va orientado a la gente simpatizante de la música tradicional de la tierra. Esa fue la primera opción pero, como dices, por el camino se agarra también a dos o tres que se sorprenden y se dan cuenta de que se trata de algo interesante. Incluso han pasado cosas curiosas: compañeros de mi quinta a los que le he encargado la parte musical de alguna de las Islas y al escuchar las grabaciones antiguas me contaban que no sabían, por poner un ejemplo, que las seguidillas se hacían así. Mi machaque siempre ha sido que hay que ir mucho más atrás del youtube –que por otro lado es una herramienta muy útil– porque se encuentra uno con muchas sorpresas. Cuando hice lo de la música tradicional en La Punta, me encontré con toques que desconocía y melodías de laúd que ya no se hacen.

¿Se le quedó alguien con quien no pudiera encontrar una conexión o una grabación para incluirlo en los programas?

No, como digo en el programa, los orígenes hasta los que podemos llegar son de ese tiempo en el que se empezó a grabar, precisamente para tirar de eso. Lo que sí te digo es que se quedó mucha gente en el tintero. Porque al pasar de puntillas, como te decía, hay que elegir y mi corazón se quedó ahí dañado. No pudimos mostrarlos a todos, pero bueno, ya se verá si hay continuidad.

Porque la intención es que haya una segunda temporada...

Bueno, todo dependerá de las audiencias y de todas esas cuestiones, pero claro que me gustaría.

¿Y hay relevo en la música tradicional canaria?

La respuesta es que hay zonas en las que hay continuidad. Por ejemplo en Lanzarote y en La Gomera. Pero hay grupos que están expoliados. Por ejemplo, en Sabinosa hay 150 habitantes hoy en día y el grupo se sostiene con los que son. Y aunque la ilusión es pensar en que viene gente detrás, pues la realidad muchas veces no es así. Pero yo quiero pensar que programas como este ayudan a que se tome en serio la tradición. Hay una frase que se le atribuye a José Saramago que dice que la memoria hay que recuperarla, mantenerla y transmitirla porque, si no, se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia.