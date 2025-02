Ángeles Toledano: "Sangre sucia' es una fotografía de las experiencias que me rodean, de vivencias colectivas y propias"

La prometedora voz del flamenco contemporáneo Ángeles Toledano prepara su primera actuación en Tenerife gracias a la primera edición de Hondo, un nuevo festival que llega a Arona el próximo 22 de marzo. La joven presentará su primer trabajo discográfico 'Sangre sucia'.

¿Qué opina de un festival como Hondo?

Me encanta la propuesta y es una iniciativa que todo el flamenco contemporáneo celebra. Tengo entendido que en Tenerife existe una gran afición por el flamenco. En este caso, Hondo mezcla el flamenco más contemporáneo con la parte gastronómica y la tecnología. Todo eso en un espacio como es la playa creo que lo convierte en una oportunidad única. Estoy segura de que va a ser una oportunidad única para todos nosotros.

¿Cómo ha sido la grabación de este primer trabajo que viene a presentar, Sangre sucia?

Junto con todo el equipo, estoy experimentando un aprendizaje brutal. Todo lo estoy viviendo por primera vez y todo nos sorprende, nos motiva y nos hace muchísima ilusión. Lo más importante está siendo la constancia en el trabajo, y el cariño y el mimo que le estamos dando al trabajo.

Habla siempre en plural. ¿Qué importancia ha tenido su equipo en este álbum?

Pues muchísima, porque sin todas las personas que están alrededor de este proyecto, y que le dan su calorcito día a día, no sería posible. Yo sola no podría, es imposible. Somos muchas personas trabajando con una misma ilusión y todas le ponemos el mismo corazón. Yo lo hago desde mi parte como vocalista, pero Benito Bernal, con la guitarra también pone todo su corazón; Manu Masaedo con la percusión; Belén Vega y Sara Corea con las palmas y los coros. Harto Rodríguez fue el productor del disco… Somos mucha gente. Lo más bonito de este proyecto es que todo tenemos mucha ilusión.

¿Cómo revive un disco cuando llega al escenario y lo presentan delante del público en directo?

Es una experiencia maravillosa, es como si una conversación por escrito se mostrara de viva voz. Es cuando el público recibe el mensaje cuando comienza de verdad la conversación, y es una experiencia maravillosa. Incluso a mí me gusta, aunque no lo hago demasiado porque me pongo muy nerviosa, asomarme al escenario antes de un concierto para ver al público porque, cuando actúo, a pesar de que no pueda ver la cara del público, yo no me imagino que estoy sola en una habitación. Me gusta saber que estoy delante de muchas personas, contándoles una historia y les quiero ver las caras.

Precisamente, ¿cuál es la historia que hay detrás de Sangre sucia?

Este trabajo es una fotografía de las experiencias que me rodean, de vivencias colectivas y propias también. No cuento una historia en concreto, sino que he escrito todo lo que me ha nacido de dentro.

También ocupa un lugar importante la figura femenina.

Completamente, a mí me emociona, igual que creo que le puede pasar a muchas otras mujeres, descubrir un nuevo referente femenino, sea del ámbito que sea. No nos han mostrado la importancia que tiene para las jóvenes contar con referentes femeninas y cuando hablo de eso no me refiero a grandes artistas sino, por ejemplo, a mi vecina, a una amiga y a mi madre y mi abuela, por supuesto. Esas son las personas que realmente han calado en mí, mucho más que las historias que haya podido leer o escuchar sobre personas a las que no conozco.

Los artistas del canto jondo dicen que ya está todo inventado pero también es que se trata de un buen momento para este estilo musical.

Sí, es emocionante la verdad. Yo estoy muy emocionada con la escena actual, tanto la escena flamenca como la escena musical española en su conjunto. Contamos con un buen nivel, e incluso es cada vez mayor, lo que ayuda a su vez a captar nuevos públicos. Además, es maravilloso que despierte el interés de la gente joven y que además estas propuestas tengan cabida en muchas programaciones, que hasta ahora ha sido el gran reto de este estilo. Todos estamos muy concienciados para poder sacar adelante cosas genuinas y que merecen su espacio.