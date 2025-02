¿RCTK es un DJ de…?

RCKT (Rocket) es un DJ de música electrónica, principalmente drum and bass. Creo que la mejor manera de describirme en cabina sería energético y contundente, ya que me gusta llevar a la gente a la euforia máxima.

¿Por qué se hizo DJ?

Siempre me ha gustado la música. En 2012, después de un viaje a Ibiza, me enamoré de la música electrónica. Desde entonces en mi día a día no he parado de consumirla, tanto en sesiones de DJ como en canciones sueltas. Y hace dos años decidí retomar eso que siempre he querido hacer, pero por diferentes circunstancias, no daba el paso.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Soy un poco friki del mundo de Marvel y el personaje de Rocket y la historia de su nombre va muy relacionado a cómo me siento yo cuando estoy en la cabina: volando.

Si le dijeran: ‘Pon lo que quieras y lo que te gusta’ en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

¡Mucho drum and bass!

¿Una música, canción o artista que sea su placer culpable?

Me encantan los temas más clásicos de Avril Lavigne.

Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Siempre pongo música de Friction, tanto produciendo como de DJ, me encanta.

Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?

Hace poco fui de viaje a Portugal para conocer a uno de mis DJ y productores favoritos: Pythius. Su novia, de vacaciones en Tenerife, me vio pinchando en El Nido, y al responderle a él en una historia y contarme que su novia le había hablado de mí, me invitó a un evento. A última hora, pillé pasajes y hotel y fui a conocerlo.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Me encanta la naturaleza, siempre he montado en bici de montaña. Me gusta disfrutar de la montaña y la costa de Tenerife.

La mayoría de los DJ por desgracia no pueden vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Llevo toda la vida montando en bici y actualmente llevo una tienda de bicicletas y deportes de freestyle.