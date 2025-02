Sorogoyen rueda en Canarias con Javier Bardem y Vicky Luengo

La nueva película de Rodrigo Sorogoyen, uno de los cineastas más destacados del territorio nacional, ya está en marcha con un flamante reparto y ubicación en Canarias: Javier Bardem y Victoria Luengo han comenzado a rodar El ser querido, el regreso al largometraje del director de As Bestas, en un trabajo que se filmará en parte en la isla de Fuerteventura, según informó Movistar Plus+ a través de un comunicado.

Sorogoyen ha estado los últimos tres años dedicado a las series, a Los años nuevos en concreto, que creó junto a Sara Cano y Paula Fabra y de la que dirigió algunos de sus diez capítulos, con una gran acogida por parte del público y de la crítica.

El ser querido será su nueva película después de As Bestas, ganadora del Goya a la Mejor Película en 2023, además de en dirección, guion original, actor protagonista (Denis Ménochet), actor de reparto (Luis Zahera), sonido, fotografía, música y montaje. En el currículum del cineasta madrileño brillan otros filmes como Que Dios nos perdone, El reino o Madre, y series como la aclamada Antidisturbios.

Asimismo, este nuevo trabajo tendrá dos protagonistas estelares como Javier Bardem y Victoria Luengo, y completan el reparto Raúl Arévalo y Marina Foïs (a quien el público conoció como protagonista en As Bestas). El rodaje durará un total de 10 semanas y se llevará a cabo en distintas localizaciones de Madrid y Fuerteventura, matizó la producción de la película.

La trama se centra en la relación entre un reputado director de cine y su hija, actriz sin tanto relumbrón, al juntarse de nuevo para rodar una película. Los años de distanciamiento y un pasado común con asignaturas pendientes marcarán el reencuentro. El guion es de Isabel Peña, colaboradora habitual del cineasta, y del propio Sorogoyen.

Bardem se ha mostrado animado ante el comienzo de este rodaje. «Estoy muy ilusionado con ser parte de este equipo y trabajar con Rodrigo. La historia que deseamos contar es excitante y hacerlo junto a los compañeros y compañeras que componen este elenco es un verdadero lujo», expuso. Por su parte, Luengo se declaró también «muy emocionada por formar parte de esta película».

El cineasta madrileño, nacido en 1981, se rodeará en El ser querido de un equipo técnico con el que ya ha trabajado, liderado por el director de fotografía Alex de Pablo (Goya a la mejor fotografía por As bestas), el compositor Olivier Arson (Goya por As Bestas y El reino) y el director de sonido Aitor Berenguer (Goya también por As bestas). n