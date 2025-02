El triunfo periférico de David Baute

Tras promocionar Mariposas negras en la Mostra de Venecia y conquistar galardones tan valiosos como el Gaudí y el Forqué, el director tinerfeño David Baute culmina el viaje de una historia de superación azotada por la crisis climática con un Goya a la Mejor Película de Animación.

David Baute (Garachico, 1974) quiso ser cineasta desde crío. Su familia puso todos los medios a su alcance para convertir su sueño en realidad y, una vez más, él agradeció sus desvelos horas después de ganar un Goya por la dirección de Mariposas negras, premiada como Mejor Película de Animación en la gala celebrada el pasado sábado en Granada: «Me he criado en el mejor ambiente posible y ellos se desvivieron por mí para que hiciera posible mi ilusión. Las escuelas de cine eran caras, pero siempre buscaron soluciones alternativas para que me formara», apunta el segundo varón de cuatro hermanos.

Recordar sus raíces en el discurso ganador certifica que su quimérica apuesta por fabricar cine desde casa es posible. Que sin hacer ruido y un montón de horas de trabajo para buscar recursos [técnicos y financieros] hasta debajo de las piedras –agotó más de cinco años para hacer volar su proyecto más laureado– las fantasías se transforman en hechos consumados. «No creo que mi vida vaya a cambiar mucho después de esta alegría. Seguiré siendo un vecino más al que le agrada un pasar un buen rato de parranda con la familia y los amigos», remarca un cineasta que el año pasado recorrió los canales de Venecia para promocionar este título en la Mostra y, además, sumó galardones tan prestigiosos como el Gaudí y el Forqué: «Fuimos unos 20 o 25, pero la mayoría se quedó fuera. Eso sí, después lo celebramos a lo grande... La noche fue larga y de poco sueño, pero al despertar el Goya seguía ahí», cuenta sobre cómo vivió las horas que siguieron a su gran conquista.

El ‘peón’ del séptimo arte

En el agradecimiento público a sus padres y a los suyos por hacer posible su anhelo, por enseñarle a ser un tipo humilde y por creer en las personas se concentra la esencia de un profesional del séptimo arte que pudiendo ser una pieza de la realeza en un imaginario tablero de ajedrez cinematográfico siempre se ha comportado como peón más. «Sí, la verdad es que he hecho de todo [silencio] y me alegro de que haya sido así porque me ha permitido conocer mejor el cine... En este oficio, como en casi todos, no es bueno tener demasiados calderos al fuego porque al final se te puede quemar algo. Yo he cocinado mi cine con lentitud. Puede que me costara un poco más, pero estoy contento de lo que he logrado», remarca de una carrera en la que no ha parado de derramar esfuerzos personales en la organización de festivales, producción de películas y apoyo logístico para los majestuosos rodajes hollywoodienses que buscan en las Islas unas localizaciones únicas, un clima benévolo y, por supuesto, todas las ventajas fiscales habidas y por haber: abaratar costes y rentabilizar al máximo los días de curro.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta en el éxito de Mariposas negras está conectada con el mensaje que David Baute lleva difundiendo desde hace años desde la trinchera del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Garachico) o el MiradasDoc (Guía de Isora), una cita que aprendió a querer en compañía de Alejandro Krawietz, el gran impulsor de un evento que ha sido capaz de construir un gigantesco atlas de emociones procedentes de todos los rincones de la Tierra: «Hemos peleado mucho para levantar este proyecto. En él metimos más de trece años de ilusiones y las esperanzas de un montón de personas. Todos hemos bregado lo suyo para tener la historia que queríamos contar», destacando que «no es fácil lograr los apoyos para que una película de animación de adultos tenga el recorrido que nos ha regalado Mariposas negras», reivindica el tinerfeño sobre una producción que se movió con un presupuesto de algo más de 480.000 euros. «Si lo ponemos en el mismo plano de los 70 millones de euros que se invirtieron en la última entrega del Joker estamos hablando de calderilla», aclaró en su día Baute cuando se dirigía en lancha –una muy parecida a la que compartieron George Clooney y Brad Pitt– a la proyección de Mariposas negras en Venecia.

Pero en una velada en la que no faltaron las reivindicaciones, el tinerfeño alentó a las nuevas generaciones [en las que alistó a sus hijos Martín y Vera] a pelear sin tregua por un «mundo más habitable» en el que situaciones como las que pasan Shaila, Tanit y Valeria [personajes de Mariposas negras] no empeoren el problema existente con el calentamiento global y los procesos migratorios forzados por la crisis climática.

«El cine que hago tiene un elevado componente social. Eso es así desde mis orígenes», explica sobre una fórmula que ha puesto en marcha desde localidades alejadas de las grandes ciudades. «Sacar la cultura de las zonas metropolitanas a municipios más pequeños [Garachico o Guía de Isora] no es una tarea sencilla, pero la recompensa es grande. Se trata de generar un interés cultural en la periferia». Y es que casi todas las aventuras que madura Baute crecen desde el extrarradio. «A veces cuesta más llegar a los lugares donde se corta el bacalao, pero mi apuesta siempre ha sido trabajar desde Canarias», ratificó recientemente a este periódico uno de los canarios que triunfaron el sábado en la ciudad nazarí.