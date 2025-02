Rima Ciplyte: Arte para hablar de la migración

Rima Ciplyte llegó a Tenerife hace trece años. Nació en Lituania pero durante años también vivió en Inglaterra. Su vida, pues, ha estado marcada por la migración y ahora llega al espacio lagunero La Panera para reflexionar sobre estos viajes que, inevitablemente, han marcado, también, su producción artística. Desarraigo. No lugar es el título de la muestra que acaba de inaugurar en esta sala lagunera y que podrá visitarse hasta el 11 de marzo.

Rima Ciplyte es ilustradora y pintora y vive en Tenerife desde el año 2011. Se graduó en Ilustración en la Escuela de Arte Superior y Diseño Fernando Estévez y desde entonces ha participado en diferentes exposiciones individuales y colectiva.

Esta muestra que ahora se puede visitar en La Laguna es un testimonio visual de aquellos momentos de fragilidad de la identidad y del constante juego entre la pertenencia y la ausencia que han rodeado la vida de la autora desde que abandonara su país natal hace más de una década. A través de las piezas confeccionadas por Ciplyte, el público podrá explorar los complejos sentimientos de aquellas personas que, por diversos motivos, han tenido que abandonar su hogar y enfrentarse a la incertidumbre de un futuro, a menudo, doloroso. Los sentimientos se agolpan en la propuesta de la joven, quien plasma la nostalgia que acompaña al migrante en cada paso de su nueva vida.

La artista explica que estas piezas "nos hablan de un sentimiento profundo de no pertenecer, de no saber si el lugar donde nos encontramos es realmente nuestra casa o si alguna vez podremos encontrarla". En este punto, reconoce que existe "una contradicción inquietante en el deseo de regresar a lo perdido, pero a la vez el miedo de que el regreso ya no sea posible", y por eso en sus obras se percibe esa tensión.

Desarraigo. No lugar llega acompañada de variadas metáforas visuales, en las que las maletas y las casas se convierten en símbolos de un peso que va más allá de lo físico: "Son la carga emocional de quienes transportan no sólo sus pertenencias, sino sus historias y heridas". Rima Ciplyte recuerda que, en este caso, "los viajes no son aventuras llenas de emoción, sino trayectos cargados de incertidumbre". Por eso, cada una de las piezas que se puede contemplar ahora en el espacio lagunero refleja la lucha por adaptarse a lo nuevo mientras se arrastra el dolor de lo perdido.

Pero más allá de un viaje físico, esta exposición también habla de la distancia emocional que surge entre las personas que se quedan y las que se van, así como de "la falta de comprensión que se siente cuando otros no conocen ni pueden comprender lo que has dejado atrás", expresa Ciplyte.

Con esta propuesta, la artista trata de hacer reflexionar al público sobre lo que se está perdiendo o ganando, "el lugar al que realmente pertenecemos y, sobre todo, cómo encontrar la fuerza para seguir adelante sin olvidar lo que nos formó". Ciplyte concluye que esta muestra "nos invita a reflexionar sobre el doloroso proceso de perder y adaptarse, de la tristeza silenciosa que acompaña a quienes viven entre dos mundos, siempre buscando ese refugio intangible llamado hogar".

Asegura ser una artista curiosa y, aunque normalmente trabaja la pintura al óleo también se atreve con la cerámica. A pesar de dar voz a unos pensamientos tan personales, la artista habla también de las vivencias de muchas personas que ha podido conocer con el paso de los años. Es por todo eso que propone una "experiencia sentimental" y de "poder conocer algo diferente" a través de la mirada del que llega a una nueva tierra para convertirla en su hogar.