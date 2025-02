Borja, un concierto en Tenerife y un ascenso de más de 3.000 metros

Borja quiere ofrecer un concierto en Tenerife muy pronto y después, promete, quiere subir caminando al pico del Teide. Son dos promesas que espera cumplir cuando saque su esperado segundo disco, algo que sucederá antes de verano.

El artista, nominado a finales de 2023 a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Artista Nuevo, lleva dos años encadenando grandes pasos en su carrera. El año pasado actuó como telonero de Karol G en uno de sus recordados conciertos del Estadio Bernabéu. Eso le dio la oportunidad de presentarse ante más de 60.000 personas. «Si sueñas y trabajas, las cosas terminan por pasarte», reflexiona.

Por el momento, y hace unos días, este cantante, compositor y productor barcelonés hizo su primer viaje a la Isla para promocionar el que es el segundo adelanto de su futuro disco: Se busca. «Lo que me gusta de esta canción es que habla de desamor pero a la vez tiene un mensaje muy bonito: hay una pérdida pero con un punto de esperanza».

Para diseñar su segundo trabajo discográfico –debutó con Rimas del verbo amar–, Borja ha creado una treintena de canciones. Llegados a ese punto, parece que lo más complicado es elegir los temas que formarán parte de la publicación. «Llega un punto en el que tú sabes cuáles van y cuáles no. Hay algunas, de hecho, que tienes claro desde el principio que van a ir sí o sí. Luego, mientras avanzas, todo va cogiendo sentido y sabes lo que falta y lo que complementa las que ya tienes».

Ilusionado por el lanzamiento, la espera hasta que todo esté listo se hará más corta porque el artista tiene intención de premiar a sus seguidores con al menos dos singles más antes de que llegue ese momento. «Me ha costado mucho esfuerzo hacer este disco y ahora que está casi todo está preparado los nervios parece que van a más».

Le gusta poder participar en todo el proceso de diseño del disco pero si tuviera que elegir un momento ese sería el de crear las canciones. «Escribir la canción, música y letra, es lo que más me gusta. También pueden que sea lo más difícil de todo y es donde realmente hay más batallas. A veces te frustras, porque no te sale, y a veces te da una alegría brutal. La sensación de escribir algo de la nada es inigualable».

El primer single de su futuro segundo disco tiene nombre de otra isla, Mallorca. Es un lugar con mucho significado para el cantante. «Mi madre es de Mallorca, vive ahí, en un pueblito. Para mí es una especie de refugio. Cuando tengo tiempo libre, reúno unos días y me puedo escapar, me voy a Mallorca. Me da paz. Yo soy de Barcelona y por lo tanto el mar tiene que estar presente en mi vida».

Borja también compone para otros artistas, una experiencia que asegura que le sirve de aprendizaje pero que es muy distinta a crear temas para su propia carrera. «Son como dos sombreros diferentes. Cuando vas al estudio con alguien vas a trabajar para esa persona y lo haces en función de su estilo y sentimientos, vas un poco de psicólogo. Cuando vas a trabajar para ti, vas con tu propio sombrero. Es más íntimo».