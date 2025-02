¿Shaydy es una DJ de…?

Un viaje altamente percusivo, ghetto y groovy con toques frenéticos, sonidos rarísimos, bajadas sensuales y mucha influencia de la diáspora africana.

¿Por qué se hizo DJ?

Pues siempre me ha encantado descubrir nuevos artistas. He pasado por varias etapas musicales a lo largo de mi vida. Lo triste es que no sé tocar ningún instrumento (por ahora), entonces decidí que pinchar me podría permitir tener una relación más dinámica con la música.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Mi nombre verdadero es Roshay. Quito el ‘Ro’ y agrego las letras d e y que son la primera y la última letra de mi apellido.

Si le dijeran: «Pon lo que quieras y lo que te gusta» en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

Siempre pongo lo que me gusta y lo que quiero. Sólo te aseguro que tu cuerpo se moverá. No me limito jamás a un sólo género cuando pincho.

¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable?

Crystal Castles! De ninguna forma es mi placer culpable. Placer con todo el orgullo del mundo.

Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Slickshoota o Black Rave Culture

¿Cuál es la situación más gratificante que ha vivido en una cabina?

Cuando la gente baila sin importarles el mundo. Cuando veo que han dejado todas sus inseguridades y se concentran en fluir con la música. Es lo único que importa. Esa energía es muy contagiosa y necesaria en la pista.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene algún gesto raro cuando pincha?

Mi cara es demasiado expresiva. No lo puedo controlar. Si me sale mal una mezcla, pongo una cara de confundida exagerada. Si el bajo está rico, pongo cara como si algo apestara. Me van a salir las arrugas en nada por culpa de esto.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Los idiomas, la marroquinería y el diseño de moda.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Enseñar inglés y mi marca de accesorios, DOXHÉ.